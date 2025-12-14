Quién es José Antonio Kast, el líder de la derecha dura que ganó el balotaje y será el próximo presidente de Chile

Ultracatólico, conservador y referente del ala más radical del espectro político chileno, el fundador del Partido Republicano se impuso en la segunda vuelta y asumirá el 11 de marzo, poniendo fin al gobierno de Gabriel Boric.

Hoy 21:38

Sus detractores lo llaman el “Pinochet sin uniforme”. José Antonio Kast, el representante del ala radical de la derecha afín a Javier Milei, ganó este domingo un histórico balotaje en Chile y puso fin a cuatro años del impopular gobierno del progresista Gabriel Boric.

Kast, de 59 años, ultracatólico y conservador, derrotó a la candidata oficialista Jeannette Jara, afiliada al Partido Comunista y asumirá el poder el 11 de marzo próximo.

De esa manera, Chile se suma al giro ideológico que vive América Latina, tras el avance de la derecha en países como la Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia y Honduras.

José Antonio Kast, líder de la derecha dura

Kast dejó hace seis años el tradicional partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) porque era demasiado blando para representar el rumbo ideológico que quería imponerle a su país. Hasta entonces era diputado nacional.

Así, fundó el Partido Republicano, con el que este domingo llegó a la presidencia en su tercer intento y tras perder en las elecciones del 2021 con el mandatario saliente, Gabriel Boric.

Kast lidera el ala más dura de la derecha chilena. Está a la derecha de históricos dirigentes como el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), fallecido el 6 de febrero de 2024 en un accidente con su helicóptero en el sur del país.

“Aunque durante esta campaña electoral y frente a los medios, ha tratado de dejar de lado la etiqueta de ultraderecha, es incuestionable que se acerca al movimiento de extrema derecha global”, dijo la periodista chilena-brasileña Amanda Marton, autora del libro “Kast, la ultraderecha a la chilena”.

Para Marton, “eso no solo se evidencia por sus declaraciones en el pasado y su ideología, sino también por su vínculo directo con grupos de extrema derecha a nivel global y todos los líderes de ese movimiento a los que él ha expresado admiración a lo largo de la última década”.

El presidente argentino es uno de ellos. “Vamos a tratar de generar las mejores relaciones. Con Milei hablamos el día que pasé a la segunda vuelta. Tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien. Conozco a Milei y a muchos de los parlamentarios que trabajan con él. Vamos a tratar de generar las mejores relaciones con la Argentina”, afirmó este domingo tras votar en Santiago.

El propio presidente argentino había dejado bien en claro su respaldo a Kast tras la primera vuelta del 16 de noviembre. “¡LA LIBERTAD DE AMÉRICA AVANZA!“, dijo entonces en mayúsculas en un posteo en X.