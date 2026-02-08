Moto robada en asalto a mano armada fue entregada voluntariamente a la comisaría

Se presentó de manera voluntaria en la Seccional 50, la concubina del imputado, haciendo entrega del motovehículo vinculado a la causa.

Hoy 07:31

En horas de la mañana de este sábado, personal de la Comisaría Comunitaria N° 50 logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada el pasado viernes en la ciudad, en el marco de un hecho calificado por su gravedad.

Según la denuncia realizada por Toscano Orellana, el damnificado fue interceptado por Sandro Sebastián “Petete” González, quien, empuñando un cuchillo, lo amenazó y le sustrajo su motocicleta Honda Biz 125 cc, color negro.

De acuerdo al relato, el agresor obligó a la víctima a entregar el rodado, para luego cargarlo en una camioneta y darse a la fuga del lugar.

Tras radicarse la denuncia, se iniciaron de inmediato tareas investigativas por parte del personal policial, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de esclarecer el hecho y localizar el vehículo sustraído.

En ese contexto, se presentó de manera voluntaria en la dependencia A. N. A. (34), concubina del imputado, haciendo entrega del motovehículo vinculado a la causa.

La mujer manifestó haber tomado conocimiento del caso a través de publicaciones periodísticas y redes sociales, lo que motivó su comparecencia ante las autoridades.

Cabe señalar que Sandro Sebastián González, se encuentra imputado en una causa por robo calificado y posee orden de aprehensión vigente en la vía pública, por lo que, en caso de ser localizado, deberá ser inmediatamente detenido.

Asimismo, se destaca el trabajo investigativo desarrollado por el personal de la Comisaría Comunitaria N° 50, cuyas tareas permitieron avanzar en la causa y arribar a este resultado positivo.

Intervino el Fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso la confección de actas de entrega voluntaria, entrevista, registro fotográfico y la intervención de personal de Criminalística.

La investigación continúa bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.