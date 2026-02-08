Pagó con cheques sin fondos: atraparon a un comerciante que compró $10.000.000 en mercadería

Estaba prófugo y fue atrapado en el barrio Juan Felipe Ibarra. El acusado tiene residencia en el Bº Centro de la ciudad Capital.

Hoy 07:18

Durante un operativo desplegado por la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia permitió detener a un comerciante acusado de protagonizar una millonaria estafa mediante la utilización de cheques sin fondos.

Se supo que el acusado sería Walter Gerardo Orellana –de 34 años, con domicilio en calle Mendoza del barrio Centro– quien se encontraba prófugo en el marco de una causa por estafa en perjuicio de otro comerciante.

Según revelaron fuentes judiciales y policiales consultadas, el procedimiento se llevó a cabo el miércoles alrededor de las 18, en la intersección de calles Santiago Herrera y Portezuelo, en el barrio Juan Felipe Ibarra, cuando los investigadores lograron ubicar y aprehender al sospechoso.

Las fuentes del caso indicaron que la modalidad de Orellana era liberar cheques sin fondos mientras realizaba importantes compras. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, ya habría utilizado en otras oportunidades la misma modalidad para concretar maniobras fraudulentas.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un automóvil Nissan Sentra, dos teléfonos celulares y una notebook. Todos estos elementos fueron considerados de interés para la causa y quedaron a disposición de la Justicia, ya que podrían aportar información clave para reconstruir el entramado de la estafa y determinar si existen más damnificados.

Siempre en función de la investigación, Orellana es propietario de un comercio dedicado a la venta de teléfonos celulares. En ese contexto, habría adquirido mercadería por una suma cercana a los 10 millones de pesos, abonando la operación con cheques que, al momento de ser presentados al cobro por el proveedor, resultaron carecer de fondos.

Fue justamente cuando el damnificado intentó efectivizar el pago que se descubrió la maniobra fraudulenta. Al constatar que los valores eran incobrables radicó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a la causa penal y derivó en la orden de detención del comerciante, ante la presunción de una estafa premeditada.

Los investigadores no descartan que existan otros hechos similares vinculados al mismo acusado, ya que, según trascendió, esta no sería la primera vez que emplea esta metodología para obtener mercadería sin respaldo económico. Orellana quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar el alcance total del perjuicio económico, y posibles nuevas imputaciones.