El tiempo para este domingo 8 de febrero en Santiago del Estero: jornada calurosa y húmeda

Con alta humedad y temperaturas propias del verano, este domingo se espera cielo parcialmente nublado y una máxima de 34 grados en la provincia.

Hoy 00:21

De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo 8 de febrero se presentará con condiciones típicamente veraniegas en Santiago del Estero, con elevada humedad y temperaturas altas a lo largo de toda la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas mínimas que rondarán los 23 grados. En horas de la mañana, se espera una temperatura cercana a los 26 grados, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y con un alto porcentaje de humedad, que alcanzará el 86%.

Hacia la tarde, las condiciones no mostrarán grandes cambios: el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 34 grados, con viento del sector sur a una velocidad aproximada de 6 km/h. Por la noche, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 30 grados.

En síntesis, se espera un domingo bastante caluroso y húmedo en la provincia.