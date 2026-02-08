Ingresar
El tiempo para este domingo 8 de febrero en Santiago del Estero: jornada calurosa y húmeda

Con alta humedad y temperaturas propias del verano, este domingo se espera cielo parcialmente nublado y una máxima de 34 grados en la provincia.

Hoy 00:21

De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo 8 de febrero se presentará con condiciones típicamente veraniegas en Santiago del Estero, con elevada humedad y temperaturas altas a lo largo de toda la jornada.

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas mínimas que rondarán los 23 grados. En horas de la mañana, se espera una temperatura cercana a los 26 grados, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y con un alto porcentaje de humedad, que alcanzará el 86%.

Hacia la tarde, las condiciones no mostrarán grandes cambios: el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 34 grados, con viento del sector sur a una velocidad aproximada de 6 km/h. Por la noche, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 30 grados.

En síntesis, se espera un domingo bastante caluroso y húmedo en la provincia.

