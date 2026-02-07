Quimsa volvió a festejar ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia y estiró su racha ganadora

La Fusión se impuso por 92-82 en el estadio Ciudad y ratificó su buen momento en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 13:17

Quimsa logró un valioso triunfo por 92 a 82 frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, en un partido intenso y cambiante que se definió recién en el tramo final, por una nueva fecha de la Liga Nacional.

El inicio fue parejo y de alto goleo. En el local, Figueredo aportó ocho puntos, mientras que en la visita Martiniano Dato y Toretta respondieron con cinco cada uno para el 14-14. Ambos entrenadores movieron el banco y el desarrollo se mantuvo equilibrado: Freeman y Solanas intentaron marcar diferencias para la Fusión, pero Horton sostuvo a Gimnasia para el 26 iguales.

Los triples de Johnson y Robinson le dieron aire a Quimsa, aunque Cosolito mantuvo a los patagónicos en partido. Cuando parecía que Dato cerraba mejor el segundo cuarto para los dirigidos por Favarel, un triple oportuno de Lema dejó a los santiagueños arriba por la mínima al descanso: 49-48.

Tras el entretiempo, la dupla Dato–Toretta llegó a sacar seis de ventaja para Gimnasia. Un tiempo muerto local ordenó el panorama y Robinson apareció con puntos clave para evitar que la visita se escapara. El tercer cuarto volvió a ser golpe por golpe y terminó igualado en 68, dejando todo abierto para el cierre.

En el último segmento, las defensas tomaron protagonismo. Una volcada de Lema encendió al público, pero cinco puntos consecutivos de Cisneros pusieron el 78-78 a falta de 2’40”. Allí, Quimsa mostró su mejor versión: Meyinsse y Johnson dominaron cerca de los tableros, aseguraron rebotes defensivos y castigaron en ataque ante un rival que chocó con la solidez local. Un triple de Johnson terminó de sentenciar la historia.

Brandon Robinson fue el máximo anotador del ganador con 17 puntos, acompañado por una sólida tarea de Jerome Meyinsse, que cerró con 14 tantos y 8 rebotes. En Gimnasia, Martiniano Dato se destacó con 22 unidades.

Con este resultado, Quimsa quedó con récord 14-10 y visitará el jueves 19 a San Lorenzo, mientras que Gimnasia (13-10) se medirá el martes ante Olímpico.