Flor Vigna opinó sobre el romance de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña

En las últimas horas, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato confirmaron su romance. A través de "Nadie dice Nada", el programa de LUZU TV en el que ambos trabajan dieron la gran noticia. Ante esto, una de las palabras más buscadas era la de Flor Vigna, ex de Nicolás quien finalmente rompió el silencio sobre la actual relación de quien fue su pareja durante 7 años. Fue Juan Etchegoyen quien habló con Flor Vigna y, durante su programa, reveló qué fue lo que le dijo. “Hoy blanquearon romance Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña después de varios meses de rumores, lo sabíamos todos menos ellos parecía, finalmente lo comunicaron en Luzu, y hablé sobre esto con Flor Vigna, ex de Occhiato por si no recuerdan”, comenzó diciendo el periodista. Luego, agregó: “Quiero destacar la generosidad de Flor que podría haber optado por el silencio pero entiende nuestro laburo y habla bien de ella lo que me dice sobre el romance en cuestión”. Y a esto el periodista sumó: “Voy a compartirte lo que Flor me dice sobre la relación de Nico y Flor Jazmín. ´Los quiero mucho a ambos y me parecen re linda gente´, esa frase fue la que eligió la cantante para expresar lo que siente ante esta noticia”. Asimismo, el conductor también destacó la importancia de la frase de Flor Vigna: “Está bueno que esto pase porque en su momento se dijeron muchas cosas que quizás no eran ciertas y se ha hecho desde algún lugar una cierta fama de mala onda entre ellos y la realidad es que no, y también con este gesto de Flor derribamos eso que ha surgido en el pasado”. Por lo que, Juan Etchegoyen también concluyó: “Y para cerrar también destacar que con esta reacción de Flor al hablar sobre Nico y Flor Jazmín Peña también se derriban rumores sobre la supuesta enemistad entre las mujeres que acabo de mencionar, todo está bien, viento en popa y buena onda”.