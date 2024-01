Murió Adam Harrison, hijo de Rick del icónico programa "El Precio de la Historia"

Adam era el hijo del conductor del programa que se convirtió en uno de los más reconocidos de la televisión por cable. La causa de fallecimiento fue una “sobredosis fatal”.

Adam Harrison, hijo de Rick Harrison, conocido por su papel en el programa de televisión "El precio de la historia", murió este sábado en Estados Unidos circunstancias que todavía no fueron del todo esclarecidas. Un representante del programa afirmó que la causa de muerte fue una “sobredosis fatal”. “Nuestra familia está extremadamente triste por la muerte de Adam. Pedimos privacidad mientras lamentamos su pérdida”, declaró uno de los familiares. A diferencia de su padre, que conduce el famoso programa junto a su hermano Corey y su amigo Austin, Adam no formaba parte del elenco ni tenía participación activa en la industria del espectáculo. Sin embargo, su asociación con la familia Harrison y la presencia de la tienda fueron parte de su vida. Además, tras 10 años de trabajo ininterrumpido en la televisión, “El Precio de la Historia” se convirtió en uno de los programas más icónicos de la televisión por cable. Luego se realizaron varias producciones relacionadas, como Cazadores de tesoros, Los restauradores, Locos por los autos, Pawn Stars UK y Pawn Stars Australia. Y hoy todas las personas que siguen los programas de Rick vivieron la consternación de la noticia que golpea a su familia. Rick Harrison tuvo a Adam con su primera esposa, Kim, de quien se divorció antes de casarse con Tracy, con quien tuvo a su tercer hijo, Jake. Harrison En tanto, en estos momento la Policía de Las Vegas está llevando a cabo una investigación sobre el caso, aunque todavía no se revelaron detalles específicos sobre el lugar exacto y las circunstancias en las que ocurrió la muerte.