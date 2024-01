La reflexión de Selena Gomez sobre su cambio físico

La actriz subió unas conmovedoras historias a su Instagram.

Selena Gomez es una de las actrices más reconocidas a nivel mundial, y cada acción suya tiene un gran impacto en las redes sociales. A lo largo de su carrera, la cantante enfrentó las críticas constantes sobre su apariencia, y recientemente compartió una reflexión profunda sobre su cambio físico. Selena Gomez expresó en varias ocasiones su posición respecto a los comentarios negativos que recibió sobre su físico. Sin embargo, en esta ocasión, la cantante no dirigió su mensaje a aquellos que la critican, sino que fue una reflexión personal. Como amiga de Taylor Swift, también se destaca como una embajadora del "body positive". "Hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así...", expresó Selena Gómez junto a una foto de hace unos años. Posteriormente, la comparó con una imagen reciente: "No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... A veces me olvido de que está bien ser yo". El post de la artista recibió numerosos aplausos de sus fanáticos y se volvió viral en las redes sociales.