Cine de Terror: las cartas cobran vida en el primer tráiler de "Tarot"

¿Qué cara verás cuando respires por última vez?. Una nueva propuesta de Spenser Cohen y Anna Halberg llegan a las pantallas del cine.

Los adolescentes, adolescentes son, y por eso no podemos culparles por meterse siempre en líos, aunque estos acarreen su muerte a manos de las figuras de una baraja de tarot. Total, ¿quién no ha jugado alguna vez con las fuerzas oscuras y con aquello que no conoce simplemente porque estaba aburrido un viernes por la noche en su casa? Pues eso.

Básicamente y pecando de simplistas, así serán los primeros minutos de Tarot, la nueva cinta de Screen Gems y Sony Pictures que llegará en exclusiva a las salas de cine el próximo 10 de mayo y de la que ya hemos podido ver un primer tráiler que, para nuestro gusto, enseña quizás demasiado. Si queréis, podéis verlo a continuación.

Cuando un grupo de amigos infringe de manera imprudente la regla sagrada de la lectura de las cartas del Tarot (nunca se debe utilizar la baraja de otra persona), desatan sin saberlo un mal indecible atrapado en las cartas malditas. Uno a uno, se enfrentan cara a cara al destino y acaban en una carrera contra la muerte para escapar del futuro que las cartas predicen.

Basada en la novela Horrorscope de Nicholas Adams de 1992, Tarot ha sido adaptada para la pantalla y dirigida por Spenser Cohen y Anna Halberg (en su debut como directora de largometraje), y cuenta con la participación de Harriet Slater (El Mágico Viaje de Emily), Adain Bradley (Wrong Turn. Sendero al Infierno), Avantika (en la nueva Chicas malas) y Jacob Batalon (el amigo de Peter en Spider-Man: Homecoming).