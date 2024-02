WhatsApp: qué son y para qué sirven los puntos verdes que aparecen en los mensajes

Se trata de una nueva herramienta que añadió WhatsApp para brindarle un servicio más completo a sus usuarios y mejorar las conversaciones entre los internautas. La misma otorga una ayuda extra a la hora de leer los mensajes.

El punto verde que figura en la pestaña de los chats, es parecido al que aparece cuando los usuarios reciben mensajes en un chat, pero no tienen ningún número de mensaje que le quedan por responder.

Antes, las personas enviaban un mensaje a su contacto y en la pantalla principal de WhatsApp le figuraban dos tildes grises que indicaban que el usuario los recibió, luego sumó la opción de que esas tildes se tornaran “azules”cuando el contacto lo abría, lo que aseguraba que el destinatario recibió y leyó el mensaje.

Ahora, añadió este nuevo complemento, que ayuda a los usuarios a recordar la recepción de nuevos archivos, para que no se olviden de responder. Este famoso punto verde, que aparece en un costado, indica que se tienen mensajes no leídos dentro de un chat que pudieron haberse pasado por alto.

El mismo figura, cuando un propio internauta marca el chat como "No leído" a la espera de recordar que debe contestar más adelante. Esto quiere decir que una persona puede abrir un chat y luego marcarlo para no olvidarse de hablarle a su contacto en otro momento. Así, si la otra persona tiene el "visto" activado, podrá ver las tildes azules y no ese distintivo verde.

CÓMO ACTIVAR EL PUNTO VERDE DE WHATSAPP