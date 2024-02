Así nominó Romina Uhrig a 24 horas de entrar a Gran Hermano: a quiénes les dio sus votos positivos y negativos

La exparticipante del reality dio sus argumentos en el confesionario y eligió a estos cuatro jugadores para esta gala.

A pocas horas de haber ingresado a la casa de Gran Hermano 2023, Romina Uhrig también entró al confesario en la gala de nominación para dar sus votos positivos y negativos.

En esta oportunidad, la exparticipante del reality de Telefe optó por otorgarle a Virginia Demo 2 votos negativos: “Se los voy a dar a Virginia porque es con la que menos hablé y la noto como que si se va, le daría igual”, expresó. Luego, le dio un voto negativo a Federico “Manzana” Farías: “Me parece divino, pero a Manzana”.

Por otro lado, se inclinó por Rosina Beltrán para sus 2 votos positivos y el otro se lo dio a Agostina Spinelli y dio sus argumentos: “Rosi me caía bien de afuera, me parece divina y tiene mucha luz. Y con Agos, por ahí afuera mucho no me gustaba y la verdad es que todo este tiempo estuvo de 10″.