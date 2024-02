PlayStation 5 Pro: todo lo que se sabe del lanzamiento

La nueva consola de Sony trae novedades para los amantes de los videojuegos. A continuación presentamos más detalles.

Ya el año 2024 trajo buenas noticias para los amantes de los videojuegos y seguidores de las consolas de PlayStation con la confirmación de que va a llegar la tercera parte de la saga de videojuegos de The Last Of Us Parte 3, o la relevación de que en el próximo State of Play se dará un primer vistazo a un abrebocas de Final Fantasy Vll Rebirt.

Además de estas novedades, todo el mundo gamer está a la espera de más detalles sobre la nueva consola de Sony PS5 Pro, que se estima que esté en el mercado este año, aunque todavía no hay nada confirmado.

A continuación presentamos los detalles que se conocen hasta la fecha del PS5 Pro, el cual es la más grande apuesta de Sony en el mundo de las consolas de video

Cuales son las especificaciones técnicas que se conocen de la PS5 Pro

En cuanto a su capacidad de almacenamiento se espera que esta nueva consola de Sony tenga 16 GB de RAM tipo GDDR6 que signifca que su rendimiento va a ser más impactante que su predecesora la Play Station 5. También es importante mencionar que esta información es solo rumores y todavía hace falta una opinión oficial de la empresa.

Del mismo modo, se espera que la PS5 se integre de una CPU Zen 2 de ocho nucleos pero todavía se desconocen las velocidades que tendrá. Con esto se asemeja a la PS5 pero se espera que tenga varias actualizaciones.

En cuanto a las frecuencias se comenta en el entorno de videojuegos que superarán 3.6 GHz es decir más de tres mil millones de repeticiones por segundo en la CPU y la GPU estará alrededor de los 2.7 mil millones de repeticiones por segundo.

Asimismo, los teraflops (operaciones de coma flotante por segundo), de acuerdo con los rumores estarían en 28.67 TFlops, superando a los 10 de las PS5 (su predecesora) y los 12 de la Xbox Series X. Esto significa que la nueva consola de Sony tendrá el doble de potencía en sus gráficos, nunca antes visto en otras consolas de video.

Sony planea que con esta consola se pueda jugar en 8K

La empresa japonesa con todas las apuestas que tiene para su tarjeta gráfica espera que los jugadores puedan disfrutar de gran variedad de entretenimiento gamer con la mejor resolución que existe.

Aunque la tarea no está fácil para los desarrolladores de la nueva consola, por poner un ejemplo, diseños tecnológicos con una RTX 4090 o RX 7900 XTX todavían no son capaces de conquistar la nueva era del 8K. Lo que queda es esperar si Sony con sus profesionales pueda hacer un buen trabajo.

También a pesar de que existen en el mercado varios televisores inteligentes con esta resolución el contenido con 8k todavía no ha llegado a su plus.

Cuándo será el lanzamiento y cuánto valdrá la PS5 Pro

De acuerdo con rumores del sector de consolas de videojuego y el mundo Gamer la PS5 Pro estaría llegando al mercado en el último trimestre del 2024, aunque otras fuentes afirman que podría estar para meses antes como septiembre.

En cuánto al precio en el mercado distintos rumores apuntan que oscile esté por encima de los 599 dólares que será prácticamente 100 más de lo que está valiendo la PS5 en la actualidad.

Con esta noticia y su pronta salida al mercado lo que espera Sony es revitalizar el mercado de las consolas de videojuegos y potenciar y atraer mayor público a explorar el mundo gráfico. Más adelante se esperan más detalles y especificaciones de cuando llegará a cada país.