Sydney Sweeney cree que "Anyone but you" tiene muchas chances de tener una secuela

Durante su reciente aparición en el programa de Jimmy Fallon, Sydney Sweeney, la destacada actriz conocida por su papel en "Euphoria" y su próxima participación en "Madame Web", sorprendió a los espectadores al confirmar la posibilidad de una secuela para su exitosa comedia romántica "Anyone but you".

Hoy 10:55 La actriz, que compartió pantalla con Glen Powell en la mencionada película, se mostró muy segura y entusiasmada respecto a la continuación de la historia que ha conquistado el corazón de miles de espectadores. "Quizás hay una probabilidad de nueve alto (sobre diez)", afirmó durante la entrevista con Jimmy Fallon, dejando a los fanáticos con altas expectativas y ansiosos por más. "Anyone but you" ha demostrado ser uno de los casos de éxito taquillero más notables de los primeros meses del año 2024, consolidándose como una comedia romántica que ha cautivado al público de todas las edades. La química entre Sydney Sweeney y Glen Powell ha sido fundamental para el triunfo de la película, convirtiéndose en un referente del género en la actualidad. La actriz expresó su gratitud por el cálido recibimiento que ha tenido la película entre los espectadores y se mostró agradecida por el apoyo y la respuesta positiva del público. La posibilidad de una secuela se percibe como una excelente noticia para aquellos que quedaron encantados con la trama y los personajes de "Anyone but you". Con estas declaraciones, Sydney Sweeney ha avivado la expectativa en torno a la continuación de esta exitosa comedia romántica, dejando abierta la puerta a nuevas historias y emociones que podrían conquistar nuevamente la pantalla grande. Los fanáticos deberán estar atentos a futuras noticias sobre este proyecto que promete seguir enamorando a audiencias alrededor del mundo.

