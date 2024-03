Una por una: las fotos de Mauro de Gran Hermano que son furor en las redes sociales

El nuevo participante del reality de telefe es fanático del gimnasio y las fiestas electrónicas. Musculos, viajes y excentricidades.

Gran Hermano generó revuelo en la última semana con el ingreso de uno de sus nuevos participantes, llamado Mauro Dalessio. Es que el jugador del reality show de Telefe llegó y generó una fuerte repercusión dentro y fuera de la casa y las fotos de su cuenta de Instagram se viralizaron en el mismo momento de su ingreso.

Una de las hermanitas que se volvió loca por Mauro es nada más ni nada menos que Furia. Es que la doble de riesgo lo observó y empezó a los gritos, a lo que toda la casa no podía creer lo que estaba pasando. De hecho, cuando lo vio, quedó totalmente fascinada con lo que transmitía el nuevo concursante.

Con entusiasmo, Furia expresó: “¡Qué locura, me vuelvo loca! Alto muñeco trajeron. Métanlo al otro, dale, queremos ver. Bueno che, estamos un poco alzadas, perdón. Miren lo que es, no me molesta que se coma los huevos. ¡Flaco, comete todo!”, soltó entre risas.

En las horas siguientes a entrada, mostró que no le tiembla la mano ni el pensamiento para jugar dentro de la casa, a tal punto de repartirle besos a Furia, a Catalina, a Isabel y a Darío, otro de los nuevos jugadores del programa, que viene cosechando altos números de rating en sus galas.

Sin embargo, su repercusión no impacto solo dentro de la casa. En las redes sociales, el jugador hace gala de su cuerpo trabajadísimo en el gimnasio y vive compartiendo imágenes y videos que causaron furor.

De hecho, uno de los clips que más generó revuelo fue la filtración de un video al borde de la censura. Es que el joven de 27 años aparece bailando con un amigo, solo vestido con una tanga que apenas cubre sus partes íntimas, imágenes que no pasaron desapercibidas y se convirtieron en carne de meme.

El jugador de Gh es de Villa Urzquiza y nunca tuvo novia oficial, lo que no le permitió llegar y besar a la mayoría de la casa. Antes de entrar a esta nueva aventura, estudiaba marketing en la UADE y trabajaba justamente de esa área en una marca de zapatos.

Por otro lado, juega al rubgy y disfruta de largas sesiones en el gimnasio, lo que conquistó a Furia desde el primer momento que lo vio en la competencia. “Me gusta salir a fiestas electrónicas, soy un tipo romántico al que le gustan los planes de película yanqui, pero increíblemente nunca tuve novia”, se definió, antes de entrar. “No me considero el típico tincho, pero la gente considera que soy el tincho modelo por las minas, el gimnasio, salir y todo lo que hago yo”, declaró.

Pocos minutos antes de entra al juego, palpitó lo que se venía. “No sé con qué me voy a encontrar. Yo voy a ser yo. Primero quiero tener la sensación de qué va a pasar dentro de la casa y cómo me van a recibir. En base a eso, se improvisará, como todo”, concluyó, confiado en su buena estrella.