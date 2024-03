Los increíbles beneficios del té de salvia que seguro no conocías

Esta planta se puede preparar como infusión y trae innumerables beneficios para el organismo en el plano físico y psicológico. Además, es muy fácil de preparar.

De todas las hierbas aromáticas que se encuentran alrededor del mundo, la salvia es conocida desde hace siglos por las propiedades medicinales que presenta. Para aprovechar todas sus ventajas para la salud, es posible consumirla a través de infusiones.

La salvia es una de las plantas más utilizadas en la medicina no tradicional por sus reconocidas propiedades para aliviar los síntomas de diversas enfermedades y patologías.

Su nombre deriva del latín y significa que tiene la capacidad de "curar" o "salvar" y puede ser consumida en forma de infusión, té, aceites esenciales y baños terapéuticos. Se trata de un arbusto aromático que suele medir entre los 20 y 70 centímetros y puede ser reconocido por su tallo rígido y hojas color verde azulado con toques blancos en su reverso.

Produce flores púrpuras/violetas y suele crecer en entornos sumamente secos. Sin embargo, también se cultiva en huertos, parques y jardines, por lo que puede ser fácil encontrarla en espacios públicos.

La planta es conocida por sus beneficios antisépticos, antivirales, antinflamatorios, antioxidantes, digestivos y aromatizantes. Suele ser utilizada para tratar los trastornos gástricos y reducir el nivel de glucosa en sangre.

Además, su gran aporte de antioxidantes fomenta la conservación del organismo, potencia la memoria y la concentración. La salvia también incrementa la salud cognitiva en las mujeres.

En la misma línea, tiene la capacidad de reducir la hinchazón abdominal por sus propiedades antinflamatorias, ayudando a reducir las molestias gastrointestinales y ofreciendo una alternativa natural a la medicina tradicional.

Entre sus beneficios se encuentran: el alivio de trastornos digestivos, reducción del dolor de muelas, tratamiento de desórdenes hormonales, reducción de la glucosa en la sangre, blanqueamiento de los dientes, estimulación de la segregación de bilis, aumento del apetito, y reducción de la sudoración nocturna.

Según el medio Admagazine, para crear esta infusión sólo se necesita reunir entre 5 a 6 hojas de salvia y seguir estos simples pasos:

Una vez recolectadas las hojas, el primer paso es hervir dos tazas de agua en una olla pequeña y agregarlas cuando alcance el punto de ebullición. Esto toma unos 15 minutos aproximadamente.

Luego de que hierva la preparación, dejar reposar las hojas de salvia durante cinco minutos, para que desprendan todas sus propiedades naturales.

Una vez que hayas esperado el tiempo necesario, colar la infusión y disfrutarla.

Otros consejos que podemos mencionar para tomar té de salvia con satisfacción y para aprovechar todas sus ventajas son los siguientes:

Tomarlo después de cada comida.

Si no te gustan los sabores intensos o amargos, podés endulzarlo con una cucharada de stevia o edulcorante natural.

Si deseás agregar otras especias o frutas, podés sumar gotas de jugo de limón, canela en polvo o rama, laurel, miel o pimienta cuando comience a hervir el agua.

Si bien ofrece un sinfín de ventajas, el té de salvia, dependiendo de la versión elegida, debe ser tomado con precaución por mujeres embarazadas o que se encuentren en el período de lactancia, especialmente porque pueden reaccionar de manera negativa a esta planta.

Por ese motivo, es importante consultar con un profesional de la salud en caso de presentar alergias y así aprovecharlo con mayor tranquilidad. No obstante, no hay que alarmarse, ya que no presenta ningún tipo de toxicidad y proporciona, además de un sabor refrescante, un sinfín de beneficios significativos para la salud que mejoran el bienestar general.