Aaron Taylor-Johnson está a punto de firmar para interpretar a James Bond

Este año debería marcar el inicio de una nueva era 00. Los informes sobre el posible sucesor de Daniel Craig van a aumentar un poco, y al parecer eso está sucediendo en este momento.

Si los últimos rumores abrumadores son ciertos, entonces el actor Aaron Taylor-Johnson está aparentemente a días de firmar para interpretar al nuevo Bond. Y eso es algo que creo que podría ser un buen cambio lejos de la seriedad extrema de la era de Daniel Craig.

La charla está profundamente enfocada en un informe de The Sun, quienes presuntamente han hablado con fuentes internas que afirman que este acuerdo está casi hecho. Lo que diferencia a estos rumores de informes anteriores es el lenguaje utilizado esta vez, como pueden ver a continuación:

"Bond es el trabajo de Aaron, si él desea aceptarlo. La oferta formal está sobre la mesa y están esperando recibir una respuesta. Según Eon, Aaron firmará su contrato en los próximos días y podrán comenzar a prepararse para el gran anuncio".

Este rumor no es demasiado descabellado, para ser honesto. Johnson fue reportado anteriormente como prácticamente elegido para interpretar a 007 en diciembre de 2022, incluso se informó que dispararía el barril de la pistola no mucho después. Aunque ese tipo de noticias aún no han llegado, The Sun aparentemente sigue apostando por el actor de The Fall Guy como el próximo súper agente.

En una reciente entrevista Aaron Taylor-Johnson una vez más abordó este rumor específico que ha estado rodeando su carrera. Como tal, Johnson respondió con estos comentarios breves:

"Encuentro encantador y maravilloso que la gente me vea en ese papel. Lo tomo como un gran cumplido".

Habrá que esperar la palabra oficial de EON Productions antes de comenzar a lanzar nubes de humo anunciando un nuevo James Bond. Pero por ahora, parece que la pelota está en el campo de Johnson una vez más. Eso solo es suficiente para que los fanáticos y apostadores comiencen a agitar y mezclar, especialmente en las actuales condiciones de sequía en la comunidad de 007.

Por ahora, Aaron Taylor-Johnson volverá a los cines en la programación de películas de 2024, solo de formas muy diferentes. Se le verá próximamente en The Fall Guy, que se estrenará el 3 de mayo; y luego en Kraven the Hunter, que continuará el Universo de Spider-Man de Sony el 30 de agosto.