Alfa de Gran Hermano fue dado de alta tras sufrir una arritmia ventricular

El exintegrante del reality show reingresó para convivir con la nueva edición por unos días y se tuvo que retirar por problemas de salud.

Fueron días movidos para Alfa, el participante de la temporada anterior de Gran Hermano que ingresó a la que se encuentra vigente y tuvo que salir de la casa unos días después por una arritmia. El hombre de 62 años tuvo que ser internado bajo observación y en las últimas horas fue dado de alta.

Walter Santiago, su verdadero nombre, estaba hospitalizado en la clínica Las Lomitas en San Isidro donde permanecía después de 48 horas que pasó dentro del reality, donde tuvo fuertes peleas con Catalina Gorostidi y "Manzana". Al tener valores altos de presión, decidieron desde la producción que debía abandonar el juego para preservar su salud. En su lugar ingresó Ariel Ansaldo, también concursante de la temporada anterior.

Hoy el coleccionista de autos antiguos se encuentra en su domicilio, restablecido para continuar con su recuperación. “Ya le dieron el alta y estamos yendo para la casa”, contó Sergio Santiago, su hermano, unas horas después del mediodía después de todas las versiones que circulaban sobre su salud.

Había contado el hermano de Alfa en horas de la mañana. “Él está bien, está medicado y tiene una pequeña arritmia. El médico me dijo que no es algo preocupante, para nada. Posiblemente para mañana al mediodía, una vez que esté todo ok, le darán el alta. Se tiene que cuidar un poco, bajar un poco las revoluciones y nada más”, aseguró el hombre, antes de recibir la buena noticia del alta.

Como sucedió con muchos famosos, Alfa también fue víctima de las fake news sobre su vida en las redes sociales. Allí había surgido el rumor sobre su muerte, versión que desde Telefe salieron a desmentir con vehemencia luego de que en horas de la noche había aparecido ese trascendido malintencionado.

“Un productor ejecutivo está con él y está todo bien. Se está recuperando de a poco”, aseveró Sol Tomaselli, directora senior de comunicaciones de Paramount y jefa de prensa de Telefe. “Está todo bien”, remarcó, echando por tierra cualquier tipo de rumor.



Sergio Santiago llevó tranquilidad sobre el estado de su hermano y se mostró contrariado por las falsas noticias que circularon. “Sigue con esa pequeña arritmia, pero no es nada grave. Va a salir con de alta medicado y el médico me dijo que esté tranquilo, que se desconecte un poco de toda está vorágine, que se aleje de esta exposición y que se tome las cosas con calma. Nada más”, expresó.



“No sé por qué tiran esas informaciones boludas, mi hermano está bien. Te doy mi palabra y no voy a mentir, hace 15 minutos acabo de cortar con el cardiólogo que es un tipo genial, me dio su teléfono particular para que hable con él. Ya voy prevenido por si hay que llevarlo a la casa”, concluyó Sergio, antes de recibir la buena noticia de su alta.