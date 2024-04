Jonatan Maidana tuvo su emotiva despedida en River

El defensor se retiró del fútbol profesional tras finalizar la última temporada en el Millonario y, previo al duelo con Rosario Central, tuvo su reconocimiento y la ovación de los hinchas.

River recibe a Rosario Central esta domingo desde las 21 en el Monumental, por la fecha 13 de la Copa de la Liga en la Zona A, y antes del partido tuvo su despedida Jonatan Maidana, quien se retiró del fútbol profesional tras su última temporada en el Millonario el año pasado y esta noche obtuvo su reconocimiento.

Previo al inicio del duelo frente al Canalla y acompañado por su familia y los directivos Matías Patanian e Ignacio Villarroel, Maidana fue reconocido por la institución de Núñez con una camiseta enmarcada con el número 318 (cantidad de partidos que jugó en River) en homenaje a los 16 títulos que alzó con la casaca riverplatense (10 locales y 6 internacionales) y recibió la ovación, posiblemente acompañada por algunas lágrimas, de los hinchas.

En un emotivo video que publicó el club en las redes sociales, Jony repasó cómo fue su llegada a River, los momentos más destacados, su sentimiento por la camiseta y destacó cómo vivió la última temporada, sin mucha participación. "Terminé gracias a Dios bien, sintiéndome importante más allá de que jugaba poco. Mis compañeros me hacían sentir importante dentro del plantel. Cada logro que tenían, me hacían saber que era parte también así que me saco el sombrero con ellos", declaró.

"Desde que volví de México y el club me abrió las puertas, sabía que iba a terminar vistiendo esta camiseta por última vez de manera profesional. Se dio así, todo bastante natural. No me arrepiento de nada. Siempre voy a desear lo mejorar, tirando buenas vibras y buena energía para que el club siga creciendo. Más que contento por haberme retirado de manera profesional con esta camiseta", agregó sobre su retiro.

Los números de Jonatan Maidana en River

Pese a que barajó la chance de emigrar al Racing de Montevideo tras el llamado de Fernando Cavenaghi, Maidana decidió cerrar su ciclo como profesional en diciembre del 2023 tras la consagración en el Trofeo de Campeones. En total en sus dos etapas en el club de Núñez, disputó 319 partidos y levantó 16 trofeos.

Actualmente, Jony se desempeña en el Senior de River y manifestó su deseo de seguir ligado en el Millo: "Seguramente vamos a estar por acá dando vueltas. Es el club que tan feliz me hizo y que me hizo crecer como persona, lo que más valoro más allá de los títulos y de lo que uno ha ganado acá. Haré los méritos necesarios para tener alguna experiencia en Juveniles o en algún lugar del club donde pueda ser útil. Es una cuenta pendiente".