Anne Hathaway habló sobre las escenas de sexo en su nueva película

La actriz está muy cerca de estrenar La idea de ti, en la que protagoniza un momento de mucha intimidad con su coprotagonista.

El próximo 2 de mayo llegará a Amazon Prime Video la nueva película de Anne Hathaway, titulada La idea de ti. Se trata de una atípica historia de amor, en la que el personaje de Hathaway se enamora de un hombre mucho más joven que ella, interpretado por Nicholas Galitzine. Y en una nota, la actriz se refirió a la importancia que tiene en el marco de esa historia, la escena de sexo entre los dos personajes principales, Solene (Hathaway) y Hayes (Galitzine).

En La idea de ti, la historia gira alrededor de una madre divorciada de cuarenta años que lleva a su hija adolescente al Festival de Coachella, y allí entabla un romance con un popular músico de 24 años. En este proyecto, Hathaway oficia no solo como protagonista, sino también como productora. Debido a ese rol, ella tuvo la posibilidad de hacer el casting para elegir al actor que sería su compañero, y tenía muy en claro que quería que su compañero se viera lo más natural posible.

El elegido por Hathaway fue el mencionado Galitzine, a quien seleccionó a través de un casting en el que ambos bailaron juntos. La intención de la actriz, era encontrar a alguien que pudiera dejarse llevar y transmitirle una actitud natural. Con respecto a la escena de amor que comparten sus personajes, ella aseguró en una nota para Variety: “En el libro en el que se basa el film, Robbine (Lee, la autora de la novela) describe el acto íntimo con una energía increíble. En el primer encuentro físico entre ellos, Hayes lleva al orgasmo a Solene sin quitarle la ropa. Eso se convirtió en nuestra brújula en términos de expresar cinematográficamente el sexo de una manera en la que todo girara sobre el placer de ella, sin perder de vista que una gran parte del gozo es darle placer a alguien más”.

Anne Hathaway.

Con respecto al estreno del largometraje, que llegará a Amazon Prime Video sin un paso previo por los cines, la intérprete expresó: “Una parte de mí está entusiasmada con que una audiencia tan grande tenga acceso a la película. Pero otra parte de mí está al tanto que no hay demasiadas películas que inviten a las madres a ir juntas a una sala de cine, y este largometraje hubiera sido la excusa perfecta para eso”.

Una desagradable experiencia

Hace pocos días, Hathaway recordó cuando le tocó vivir un momento incómodo durante un casting, en el que le pidieron que se besara con diez hombres, con el objetivo de encontrar a su coprotagonista ideal.

“Me dijeron: ‘tenemos diez muchachos que vienen hoy y tú ya estás en el elenco, ¿no estás emocionada de besarte con todos ellos?’ Y pensé: ‘¿me pasa algo?’ Porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso. Yo era joven y terriblemente consciente de lo fácil que era perderlo todo al ser etiquetado como ‘difícil’. Así que fingí que estaba emocionada y seguí adelante”, comentó Anne. Además, agregó: “No fue un juego de poder, nadie estaba tratando de ser horrible o lastimarme. Era una época muy diferente y ahora sabemos que no es así”. Ella no quiso decir el nombre de la película, pero comentó que la industria cambió mucho desde el 2000.

Con respecto a cómo eligió a Galitzie para La idea de ti, Anne sabía que no quería estar besando a un grupo de veinteañeros: “Le pedimos a cada uno de los candidatos que eligiera una canción que sintieran que le encantaría a su personaje, para hacer bailar al mío y, luego, haríamos una pequeña improvisación”. “Estaba sentada en una silla como si hubiéramos llegado de cenar o dar un paseo o algo así, le dimos play y empezamos a bailar juntos”, comentó.

Así fue como el actor Nicholas Galitzine, de 29 años, se ganó el protagónico de esta película. “Eligió una canción de la banda estadounidense Alabama Shakes. Escuché la voz de Brittany (la cantante principal) y comencé a sonreír. Y me vio sonreír, así que se relajó y empezamos a bailar. Nadie se lucía. Nadie estaba tratando de conseguir trabajo. Solo estábamos en un espacio bailando”, cerró la actriz.