Estudiantes se hizo fuerte en Victoria y venció a Tigre

El campeón de la Copa de la Liga se impuso por 1-0 sobre el Matador como visitante.

Estudiantes superó a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna, por la primera fecha de la Liga Profesional 2024. El Matador cayó por 1-0 ante al Pincha, último campeón de la Copa LPF, en el estreno del torneo y sigue con la cabeza gacha en un año donde se coronan las malas noticias. El conjunto de Sebastián Domínguez mostró otra cara pero terminó de capa caída en este encuentro.

Con el primer y único gol de Mauro Méndez, el club de La Plata pudo sostener el triunfo durante todo el partido, donde no encontró chances claras para extender la ventaja en el marcador. Para su suerte, el local no tuvo efectividad y el arco de Matías Mansilla quedó en cero. Sin embargo, el Matador no tuvo una mala actuación: en ocasiones de gol, fue ampliamente mejor que el Pincha, sobre todo en el segundo tiempo, y lo tuvo agazapado en gran parte del encuentro, con buenas intervenciones de Juan Cruz Esquivel, Nicolás Contín y Blas Armoa que no fueron precisos y desperdiciaron grandes oportunidades de convertir.

Tigre debía rescatar puntos en esta primera fecha del torneo, para empezar a escapar de la zona baja de la Tabla Anual, donde está descendiendo ocupando el último puesto, pero no logra levantar cabeza. Por su parte, Estudiantes no tuvo su mejor partido, aunque se llevó un buen triunfo de Victoria y sumó de a tres en el arranque.