Florencia le “escapa” al baño y Gran Hermano la obligó a bañarse

“Lo hacen a propósito”, dijo la rubia molesta con la producción.

Desde que Florencia Regidor ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) causó una fuerte polémica por comentar en su presentación que no le gustaba bañarse.

“No me gusta bañarme. Me lavo un poco los sobacos, me hago el baño polaco, pero no me lavo el pelo, ¿está mal?“, fueron sus palabras que utilizó en su video presentación para mostrar en su ingreso al reality.

Lo cierto es que dentro de la casa se comprobó que sus dichos eran reales y que a la joven evita el momento del baño lo más que puede. Sin embargo, este viernes Gran Hermano propuso una actividad que la agarró por sorpresa y no le cayó nada bien.

"Sol, Florencia, deben bañarse completamente y al mismo tiempo. Tienen cuatro minutos y pueden usar traje de baño“, ordenó la voz del supremo por alta voz y rápidamente las dos jugadoras tuvieron que cumplir la consigna.

Si bien para no poner en riesgo a sus compañeros la joven aceptó cumplir el desafío, se mostró molesta y no se guardó la bronca. “¡Son unos hijos de….Lo hacen a propósito!“, exclamó mientras se desvestía para ejecutar la acción.