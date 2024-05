Jason Momoa reveló que está en pareja con la hija de Ricardo Arjona

El actor estadounidense posteó en la red románticas fotos junto a la actriz de 32 años.

Jason Momoa sorprendió en la red al compartir románticas fotos con Adria Arjona, la hija de Ricardo Arjona, junto a un tierno mensaje.

El actor estadounidense subió a su cuenta de Instagram un carrete de fotos y se mostró muy enamorado junto a su novia, también actriz.

"Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste sin palabras. Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus casas, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos", escribió.

Jason Momoa y Adria Arjona

Quién es Adria Arjona

Adria Arjona es de Puerto Rico, tiene 32 años, es hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, y trabaja como actriz.

Durante su adolescencia se mudó a Estados Unidos, donde al día de hoy desarrolla su actividad profesional en cine y televisión. La joven participó de ficciones como "Loss", "Inolvidable", "Narcos", "Titanes del Pacífico: La insurrección", "Escuadrón 6" y "Morbius".

Cabe recordar que Adria Arjona y Jason Momoa trabajaron juntos en 2021, en la serie de Netflix "Sweet Girl", pero por aquel entonces él estaba casado con Lisa Bonet.