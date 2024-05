La preocupante advertencia de un empresario pyme: “Si seguimos así vamos al cierre”

El titular de una conocida empresa hizo referencia a la dificultad que afrontan las pymes para competir ante los productos importados. "Los que peinamos canas ya vivimos esta situación", afirmó Daniel Bornico.

"No se si llego a un 20% de la capacidad productiva", aseguró Daniel Bornico , presidente de Imperial Cord empresa dedicada a la producción y comercialización de cubiertas y neumáticos para bicicletas y motos. "Para las pymes es imposible competir con lo que viene de afuera".

Además, Bornico se refirió a la desregulación de los servicios y consecuente aumento en las tarifas que tuvieron que afrontar desde el 10 de diciembre de 2023. "La nafta nos aumentó 150%. A nosotros el gas nos aumentó 250%, la luz un 200%. ¿Qué PYME puede pelear con estos índices?", lamentó el empresario.

"Ya pasamos otras circunstancias muy parecidas", recordó Bornico. Ante la caída en la producción, el empresario aseguró que suspender a los empleados es "seguir el sufrimiento de la gente" e "ir desangrando de a poco" a las PYMES. "Hablamos, la gente entiende que es imposible competir y le hemos pagado la indemnización, un 30% arriba. Por el momento, lo hemos hecho con 60 personas".

"Si una persona como Madanes, dueño de Fate y Aluar, dice que este tipo de políticas está destruyendo la matriz industrial de la Argentina. No lo dice Daniel eh, lo dice Madanes" agregó Bornico. "Prefiero morir con las botas puestas y peleando", sentenció Bornico.

La situación crítica de las Pymes

Según datos oficiales del Indec, durante marzo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 8,4% respecto al mismo mes de 2023. Sobresale la baja en los sectores de la Construcción en un -29,9% y de la Industria manufacturera en -19,6%.

En este contexto, el balance de las pymes se resiente y con el mes de junio a pocos días, los empresarios buscan financiamiento en los bancos para afrontar el medio aguinaldo.

Si bien la política crediticia comience lentamente a reactivarse, el problema es que el sector privado se reencuentra con el crédito en un contexto de recesión y caída de ventas. Con el último dato de febrero proveniente del SIPA - que registra un total de 62.900 empleos perdidos dentro del sector privado registrado -, un nivel de caída que no garantiza haber encontrado piso.

“Antes no teníamos crisis de actividad, luego fuimos entrando a una crisis de utilidad, por eso al bajar fuertemente el consumo en diciembre en adelante nos pega fuerte porque no llegamos a tener fortaleza económica ni financiera”, explicó Alfredo Gónzalez, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"Tenemos la planta más moderna del país para la fabricación de neumáticos de baja cilindrada de motos. ¿Sabes lo que estoy haciendo con esas máquinas? Nada", detalló Bornico sobre la caída de la producción de las pymes. "Hoy no se si llego a un 20% de la capacidad productiva. ¿A costa de qué se está bajando la inflación?", concluyó el empresario.