Amazon se encuentra trabajando en una nueva versión de Alexa con Inteligencia Artificial

Según CNBC, esta reversión de la asistente de voz será lanzada a fines de este año. Además, planea cobrar una cuota de suscripción mensual.

La compañía de comercio electrónico Amazon introducirá a fines de este año una versión más conversacional de su asistente de voz Alexa, basada en inteligencia artificial. Para ello, planea cobrar una cuota de suscripción mensual para compensar los costos de la tecnología, según informó el miércoles la cadena de noticias CNBC. Si bien aún no ha concretado el precio de los nuevos servicios, pero según develaron en el informe, la suscripción a Alexa no estará incluida en su popular oferta anual Prime de 139 dólares. La empresa había afirmado en septiembre pasado que estaba trabajando en una versión de Alexa potenciada por IA generativa, en el marco de la creciente competencia de los chatbots creados por OpenAI y Google de Alphabet. En su carta anual a los accionistas, que fue publicada el mes pasado y reafirmó el pan y ratificó que estaba desarrollando aplicaciones GeanAI en todas sus empresas de consumo, incluida una versión de Alexa más capaz que la actual. Alexa fue introducida en 2014 por la compañía, que desde entonces no ha encontrado un medio consistente para hacerla rentable, en lugar de conducir a los compradores al sitio web de la compañía para más compras. Por otro lado, OpenAI presentó la semana pasada una nueva versión de la IA llamada GPT-4o, que permite a los usuarios hablar con ChatGPT y obtener respuestas en tiempo real. Po su parte, Google introdujo la semana pasada versiones actualizadas de su chatbot Gemini, y mejoras en su motor de búsqueda con avances de IA. A su vez, Apple está planeando una revisión de la IA para su asistente virtual Siri, ya que se la considera otro que se ha quedado rezagado en la carrera de la IA. Además, en el informe de la CNBC se afirma que el gigante conducido por Jeff Bezos utilizará su propio modelo de lenguaje de gran tamaño Titan para la actualización de Alexa. La compañía está haciendo grandes apuestas en IA, entre ellas una inversión de 4.000 millones de dólares en Anthropic, cuyo chatbot Claude compite con ChatGPT.