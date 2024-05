Una exmodelo de OnlyFans dio consejos a mujeres que piensan ingresar a la plataforma

Ainslie Gardiner afirmó que los creadores "embellecen" OnlyFans y, como consecuencia, muchachas jóvenes piensan que será fácil ganar dinero, pero, en realidad, es una "jodida rutina".

Una exmodelo de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans ha instado a principiantes de la industria a reconsiderar su decisión de comenzar a vender contenido con clasificación X, confesando que "se arrepiente" de su propia experiencia.

"Hice OF [OnlyFans] y me arrepiento muchísimo", manifestó la australiana Ainslie Gardiner en un reciente video de TikTok, explicando que ganó unos 10.000 dólares australianos (6.675 dólares estadounidenses) en tres meses.

Antes de empezar tal actividad, la joven recomendó considerar varias preguntas. "¿Están dispuestos a dedicar tiempo para hacer esto? ¿Están dispuestos a avergonzarse?", sugirió, y agregó que también es necesario "simplemente ir más allá de lo que realmente le resulta cómodo".

A continuación, afirmó que los creadores de la red social "embellecen" OnlyFans y, como consecuencia, muchachas jóvenes piensan que será fácil ganar dinero, pero, en realidad, es una "jodida rutina" y "un trabajo de tiempo completo en sí mismo".

Por otro lado, Gardiner avisó que las personas tendrán que hacer "jodida mierda vergonzosa". "Firmé con una agencia hacia el final y me quitaron todos los derechos de mi OF y me estaban obligando a hacer algunos TikToks vergonzosos que simplemente no me sentaban bien", contó la muchacha. "Pensé: 'En realidad, esto no es lo que soy' y no es lo que quiero ser en Internet en absoluto", agregó.

"Desearía no haberlo hecho"

Al mismo tiempo, advirtió que muchos de los seguidores podrían ser sus conocidos en la vida real, como lo fue en su caso.

"Ojalá lo hubiera pensado mucho más de lo que lo hice porque me arrepiento y desearía no haberlo hecho. Fue una parte extraña de mi vida", lamentó la mujer.

"No crean siempre todo lo que ven en línea", resumió. "Todas estas personas en TikTok están haciendo estos videos vergonzosos para volverse virales y ustedes están cayendo en la trampa", comentó.