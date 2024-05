El tremendo cruce entre Eliana Guercio y Sol Pérez que expuso una interna entre los panelistas de Gran Hermano

Las analistas del reality discutieron al aire y sacaron a relucir una fuerte interna entre panelistas.

Este martes, Eliana Guercio y Sol Pérez, analistas de Gran Hermano (Telefe) se dijeron de todo al aire a raíz del fanatismo de Laura Ubfal por Juliana “Furia” Scaglione, la participante más polémica del reality.

Todo comenzó cuando la influencer fitness destacó que la periodista pudo criticar una mala actitud de la concursante en contra de Delfina, la hija de Virginia Demo. “Me encanta escuchar a Laura decir eso. Realmente me encanta porque es ver el juego totalmente y decir ‘no estuvo tan atinado esto’. Me encanta escucharte decir esto, porque de los fanatismos ya estoy hasta acá”, lanzó la esposa de Guido Mazzoni.

“Estoy contentísima porque ya podemos considerar a Laura una profesional”, disparó la esposa de Sergio “Chiquito” Romero con tono irónico. Pérez se dio por aludida y le dijo: “Perdón, ¿vos tenés un problema conmigo porque le estoy diciendo algo bueno a Laura?”. “Vos tenés problemas con Laura desde que empezaste”, le contestó la panelista.

El cruce entre Eliana Guercio y Sol Pérez

Acto seguido, Sol le preguntó a Ubfal si alguna vez habían tenido algún problema, a lo que la periodista de espectáculos dijo que no, y que si en algún momento los tuvieron, charlaron y los resolvieron.

“¿Querés escuchar mi respuesta? Me preguntaste algo, ¿querés que te conteste? Arrugaste”, disparó sin filtros Eliana. “De ninguna manera voy a arrugar ¿Con qué cosa voy a arrugar? Yo estoy trabajando acá y con Laura trabajé mucho tiempo antes”, devolvió Pérez. “No querés que te conteste, no te contesto, quedate tranquila”, arremetió la rubia.

Filosa, la influencer siguió: “Contestame, dale. Vos te creés que esto es una guerra de vedettes, Guercio, y esto no, es un programa de televisión”. “No querés que te conteste”, retrucó Eliana, pero la ex “chica del clima” continuó pidiéndole que le diera su respuesta.

“Sol, estuviste haciendo un análisis de tus compañeros y del trabajo de tus compañeros desde que empezó el programa. Me parece de cuarta. Vos podés hacer tu trabajo sin desmerecer el trabajo de los demás. Vos hiciste un juicio de valor sobre el trabajo de Laura y mío un montón de veces. ¿Te acordás el otro día que te mandé un montón de audios después de que te paseaste por todos los programas de televisión hablando de mí?”, cruzó con dureza la panelista.

Enojada, Sol le respondió: “Estás inventando. Vos estás haciendo un juicio de valor de mi trabajo. Eliana, vos tenés un problema personal con Ceferino (Reato) y conmigo porque sos fanática de Furia. Eliana, tenés comentarios horribles para con las mujeres y los voy a sostener, si no te gusta, lo lamento en el corazón”.

“No me importa lo que pienses de mí, Sol, me importa cero, porque vos vas por una vereda y yo voy por una muy distinta”, sentenció Guercio. Al escucharla, Pérez concluyó: “Gracias a Dios y al cielo. Muchas gracias”