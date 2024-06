Las emotivas palabras que Pampita le dedicó a su hijo Beltrán, que cumplió 12 años: “Me salvaste la vida”

La modelo y su expareja Benjamín Vicuña celebraron juntos el nuevo año del menor, que es fanático del fútbol.

“Yo te di la vida hace 12 años y vos me salvaste la mía después. Con tu risa y tu mirada me amaste y mi corazón no pudo dejar de latir al lado del tuyo. Si supieras hijo el orgullo que me da verte hoy tan grande y tan sabio. Como dice la canción ‘Se necesita algo frío para conocer el sol, se necesita uno para otro, la vida va como un círculo completo, la vida es maravillosa’”, escribió la exjurado del Bailando. Sus conmovedoras palabras fueron acompañadas por una serie de imágenes que describen la estrecha relación entre ambos.

La primera imagen muestra a la radiante Pampita junto a Beltrán, ambos disfrutando de un día soleado, con las palmeras de fondo indicando un destino paradisíaco. Sus sonrisas y lentes de sol reflejan la complicidad y el amor entre madre e hijo. En otra foto se los encuentra en la playa, abrazados y sonriendo, dejando ver la felicidad que comparten.

Otra de las capturas se puede ver a Beltrán en un momento de pura alegría, usando audífonos y cantando con entusiasmo, mientras una guirnalda de “Feliz Cumpleaños” adorna el fondo, resaltando el motivo de la celebración.

Con esta publicación, Pampita no solo celebra un año más de vida de su hijo, sino que también comparte con sus seguidores la felicidad y el amor que define su relación familiar. La publicación rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones para el adolescente, demostrando el cariño y la admiración que el público siente por la familia.

Por su parte, Benjamín Vicuña le escribió una sentida dedicatoria en la red social. “Beltrán, dueño de los silencios, un caballero antiguo, el mejor amigo del balón. Feliz cumpleaños, hijo amado”, expresó. Este mensaje fue acompañado de una fotografía de ambos en la celebración. En la imagen, se puede ver a Vicuña y Beltrán compartiendo un momento especial, con sonrisas que reflejan el fuerte vínculo entre padre e hijo.

Luego, Vicuña subió otra postal, esta vez posando con el resto de sus retoños: Bautista, Benicio, Magnolia y Amancio. La imagen familiar capturó la atención de los seguidores, quienes no tardaron en dejar mensajes de felicitación y admiración. La publicación de Vicuña reforzó el sentido de unidad y amor que caracteriza a la familia, a pesar de los desafíos y cambios que han enfrentado a lo largo de los años, y tras una escandalosa separación.