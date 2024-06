Alimentos ricos en vitamina C

Descubre los alimentos que son poderosas fuentes de vitamina C, esenciales para fortalecer el sistema inmunológico y mantener una salud óptima.

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente esencial que desempeña un papel crucial en diversas funciones del cuerpo humano. Es un potente antioxidante que ayuda a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres, apoya el sistema inmunológico, mejora la absorción de hierro y contribuye a la salud de la piel. Afortunadamente, muchos alimentos son ricos en vitamina C, y su inclusión en la dieta puede ayudar a mantener niveles adecuados de esta importante vitamina. A continuación, exploramos algunos de los alimentos más ricos en vitamina C.

Frutas ricas en vitamina C

Naranjas y cítricos : Las naranjas, junto con otros cítricos como los limones, limas, pomelos y mandarinas, son bien conocidos por su alto contenido de vitamina C. Una naranja mediana proporciona aproximadamente el 70% de la ingesta diaria recomendada (IDR) de vitamina C.

: Las naranjas, junto con otros cítricos como los limones, limas, pomelos y mandarinas, son bien conocidos por su alto contenido de vitamina C. Una naranja mediana proporciona aproximadamente el 70% de la ingesta diaria recomendada (IDR) de vitamina C. Fresas : Las fresas no solo son deliciosas, sino también una excelente fuente de vitamina C. Una taza de fresas puede proporcionar más del 100% de la IDR de vitamina C.

: Las fresas no solo son deliciosas, sino también una excelente fuente de vitamina C. Una taza de fresas puede proporcionar más del 100% de la IDR de vitamina C. Kiwi : El kiwi es otra fruta rica en vitamina C. Un solo kiwi mediano contiene más del 70% de la IDR de esta vitamina.

: El kiwi es otra fruta rica en vitamina C. Un solo kiwi mediano contiene más del 70% de la IDR de esta vitamina. Papaya : La papaya es una fruta tropical que también es muy rica en vitamina C. Una taza de papaya en cubos puede proporcionar más del 100% de la IDR de vitamina C.

: La papaya es una fruta tropical que también es muy rica en vitamina C. Una taza de papaya en cubos puede proporcionar más del 100% de la IDR de vitamina C. Mangos: Los mangos, además de ser una fuente rica en vitamina A, también contienen una cantidad significativa de vitamina C, con una taza de mango en rodajas proporcionando cerca del 60% de la IDR.

Verduras ricas en vitamina C

Pimientos : Los pimientos, especialmente los rojos, son extremadamente ricos en vitamina C. Un pimiento rojo mediano puede proporcionar más del 150% de la IDR de vitamina C.

: Los pimientos, especialmente los rojos, son extremadamente ricos en vitamina C. Un pimiento rojo mediano puede proporcionar más del 150% de la IDR de vitamina C. Brócoli : El brócoli es una verdura crucífera que no solo es rica en fibra y otros nutrientes, sino que también contiene una cantidad considerable de vitamina C. Una taza de brócoli cocido proporciona alrededor del 100% de la IDR de vitamina C.

: El brócoli es una verdura crucífera que no solo es rica en fibra y otros nutrientes, sino que también contiene una cantidad considerable de vitamina C. Una taza de brócoli cocido proporciona alrededor del 100% de la IDR de vitamina C. Coles de Bruselas : Las coles de Bruselas son otra excelente fuente de vitamina C. Una taza de coles de Bruselas cocidas proporciona aproximadamente el 125% de la IDR.

: Las coles de Bruselas son otra excelente fuente de vitamina C. Una taza de coles de Bruselas cocidas proporciona aproximadamente el 125% de la IDR. Col rizada (kale) : La col rizada es conocida por ser un superalimento debido a su densidad nutricional. Una taza de col rizada cruda proporciona cerca del 80% de la IDR de vitamina C.

: La col rizada es conocida por ser un superalimento debido a su densidad nutricional. Una taza de col rizada cruda proporciona cerca del 80% de la IDR de vitamina C. Espinacas: Las espinacas, aunque más conocidas por su contenido de hierro, también contienen vitamina C. Una taza de espinacas cocidas proporciona cerca del 30% de la IDR.

Otras fuentes ricas en vitamina C

Guayaba : La guayaba es una fruta tropical que es extremadamente rica en vitamina C. Una sola guayaba puede proporcionar más del 200% de la IDR de esta vitamina.

: La guayaba es una fruta tropical que es extremadamente rica en vitamina C. Una sola guayaba puede proporcionar más del 200% de la IDR de esta vitamina. Moras : Las moras, como las grosellas negras, son frutas ricas en vitamina C. Una taza de moras proporciona más del 50% de la IDR.

: Las moras, como las grosellas negras, son frutas ricas en vitamina C. Una taza de moras proporciona más del 50% de la IDR. Piña: La piña es otra fruta tropical rica en vitamina C. Una taza de piña en trozos proporciona aproximadamente el 80% de la IDR.

Incorporar una variedad de alimentos ricos en vitamina C en tu dieta puede ayudarte a mantener una buena salud general, fortalecer tu sistema inmunológico y protegerte contra diversas enfermedades. Las frutas y verduras frescas son las mejores fuentes de esta vitamina esencial. Optar por una dieta equilibrada y rica en estos alimentos te asegurará obtener los nutrientes necesarios para el bienestar diario.

Te recomendamos: ¿Qué son los superalimentos?