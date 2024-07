Mirtha Legrand y Florencia Peña revelaron por qué se habían distanciado: “Tuvimos un desencuentro”

La conductora recibió a la actriz en su clásico programa y ambas reconocieron su enfrentamiento ideológico.

En una nueva mesaza, Mirtha Legrand llevó adelante un programa con diversos invitados con los que desarrolló los temas más relevantes de la actualidad. Además, la Chiqui le preguntó a cada uno los aspectos más destacados de sus vidas. Uno de ellos fue Florencia Peña, con quien la conductora había tenido un serio distanciamiento, el cual no pasó por el alto.

Con Pachu Peña -quien además de su programa de streaming, Pachu Stream Master, se encuentra de gira con excompañeros de Showmatch con la obra teatral Tertawa-, Luisa Albinoni -que desde hace menos de una semana subió a las tablas con la obra Amores en redes en el Teatro Regina- y Robertito Funes Ugarte -reconocido por su participación en las galas de Gran Hermano, el reality que finalizó esta semana-, Legrand le preguntó a la actriz de Casados con Hijos, cuándo había sido su primera visita al programa. Tras pensar unos segundos, la actriz detalló que había sido a sus 18 años. En ese sentido, la conductora recordó que habían tenido diferencias en el pasado: “Tuvimos un desencuentro. Algo político me parece”.

Con el ánimo de restarle importancia a la situación, Peña titubeó y dijo: “Pero porque pensábamos distinto, ¿por qué?”. Con gesto reconciliador, la Chiqui afirmó: “Pero ahora ella está más tranquila”. Entre risas, la figura de Mamma Mía y Roberto Funes Ugarte analizaron la grieta política que atraviesa la sociedad.

“La grieta está distinta, ya no es una grieta ideológica, ahora siento que es una grieta humana. Ahora me encuentro con gente que estaba enfrente mío, todos de este lado. Cuando uno va creciendo va pensando en las ideas, qué Argentina me gustaría para mis hijos”.

Fiel a su estilo, la conductora indagó aún más y preguntó: “Contame, cuál te gustaría, qué tipo de país”. Con tono serio, Peña expresó: “No es esta Argentina actual. Me parece que en este momento necesitamos poder conversar ciertas cosas como no me gusta que haya tanto odio, que naturalicemos la violencia, no me gusta que escrachen periodistas. Podemos construir una Argentina más justa”.

En cierta coincidencia con su invitada, la Chiqui detalló: “A mi el hambre es lo que más me preocupa”. Fue entonces cuando Funes Ugarte interrumpió y critico los gobiernos pasados: “Se tiró mucha plata en muchos años. En su momento fue un despilfarro total de dinero. Ahora nos encontramos con las arcas vacías. El Presidente tiene una imagen mundial muy importante”.

En ese sentido, Mirtha coincidió y opinó sobre Javier Milei: “Qué buena imagen tiene en el exterior, la gente joven lo quiere”. Y si bien la mesa parecía encontrar un consenso, la actriz se mostró en un pensamiento opuesto y agregó: “Tiene una imagen fuerte para la derecha, no para otros pensamientos”. Por último, Legrand cerró el tema al exponer una inquietud de la actualidad: “A mi me preocupa mucho la gente que despiden, que los echan. Tenés miedo, donde encontrás otro trabajo. ¿Dónde?”.