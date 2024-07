Alejandro Fantino “limpió” a “Tronco” Figliuolo de Neura tras un aberrante chiste

El conductor y socio accionista del canal de streaming comunicó la medida que tomó luego del repudiable momento con Sergio "Tronco" Figliuolo.

El pasado viernes por la noche al aire de Neura Delayed Knight, el programa conducido por Sergio "Tronco" Figliuolo, pasaron un audio con un repudiable chiste que envió un oyente, donde hablaba de cáncer y pedofilia.

El recorte se volvió viral en las redes sociales y los usuarios se mostraron enfurecidos por ese momento. A raíz de esto, todos apuntaron a Alejandro Fantino, quien es uno de los accionistas del canal de streaming. Este lunes, en medio de toda la polémica, el conductor rompió el silencio y salió a hablar sobre este tema. Además, reveló la drástica decisión que tomó al respecto.

"Por supuesto que principalmente quiero pedir disculpas... Imagínense, yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante con su equipo, con su gente. Yo tengo responsabilidad e injerencia sobre lo que pasa aquí en 'Multiverso'.... Estaba en mi casa haciendo dormir a mi hijo y me entero el sábado al mediodía lo que había ocurrido", comenzó diciendo.

Luego, hizo referencia a aquellos periodistas que apuntaron contra él. "Así que como me sentí difamado, también por un montón de gente, a partir de mañana a la mañana voy a tomar acciones legales contra todos aquellos que han manchado mi buen nombre y honor, cuando en realidad yo no tuve absolutamente nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso. ¿Está claro?", lanzó molesto.

"El programa no sale más al aire, Tronco les comunicará qué va a hacer con su vida, la persona que no chequeó debidamente lo que puede o no... Porque es una cosa aberrante, no pertenece más a esta empresa y les pido disculpas como uno de los accionistas minoritarios, pero accionista al fin de este lugar", aseguró el conductor.

Minutos después, Alejandro Fantino volvió a tocar el tema y le respondió a aquellas personas que le escribían por el chat de la transmisión. "Para cerrar esto, porque hay muchos que me escriben en el chat... Miren, chicos. No se puede aceptar correr límites ni siquiera en el humor", comentó.

"Por lo menos yo pienso así, perdónenme seré de otra generación... Hay cosas que no entran en la categoría humor y el color que le quieran poner y más en las épocas que vive Argentina y las cosas que están pasado en el país. Entonces esto es una forma de generar nuevas conciencias y yo no estoy de acuerdo con esto que leo mucho de que "es un chiste". Hay cosas que no son chiste: un tipo que tiene en la cabeza eso y luego lo expresa y se haya dicho, no es chiste. No es humor. Es aberrante y enfermo", cerró de manera contundente.