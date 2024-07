El Gobierno oficializó la creación del Consejo de Mayo: cómo estará conformado

El vocero Manuel Adorni precisó que el objetivo del cuerpo será "promover la implementación y cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Pacto de Mayo".

El Gobierno oficializó este miércoles la creación del Consejo de Mayo, que según precisaron, tendrá el objetivo de "promover la implementación y cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Pacto de Mayo", el acuerdo firmado por 17 gobernadores el pasado 9 de julio en Tucumán. La medida se concretó a través del Decreto 617/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de confirmar la conformación del Consejo dentro de los próximos 30 días y dio detalles de cómo será su estructura. Finalmente se ha creado el “Consejo de Mayo”. El mismo deberá quedar definido dentro de los próximos 30 días y estará conformado por:



- Un Presidente (que será aquel que ejerza la Jefatura de Gabinete de Ministros)



- ⁠Un consejero propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional



-… — Manuel Adorni (@madorni) July 17, 2024 Según explicó el funcionario, estará conformado por: un Presidente, que será el Jefe de Gabinete; un consejero propuesto por el Poder Ejecutivo; un consejero propuesto por las provincias firmantes del Pacto de Mayo y CABA; un consejero propuesto por los miembros de la Cámara de Senadores; un consejero propuesto por los miembros de la Cámara de Diputados; un consejero propuesto por las organizaciones sindicales; y un consejero propuesto por los representantes empresarios. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, uno de los funcionarios que más trabajó para lograr la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso, fue elegido por el presidente Javier Milei para ser el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de Mayo. A su vez, en el organigrama establecido por el Gobierno, Francos también será el encargado de presidir el cuerpo. Según pudo saber Ámbito, en Casa Rosada creen que el representante del sector empresario "debería salir del Grupo de los Seis", y el de los gremios "probablemente Gerardo Martínez", secretario general de UOCRA. Consejo de Mayo: cuál será su función Durante su extenso discurso en Tucumán la semana pasada, Javier Milei había anunciado la creación de un "Consejo de Mayo", cuya función será "traducir cada uno de los incisos" del Pacto de Mayo a "legislación efectiva" que se enviará al Congreso. Al anunciar su creación, mandatario sostuvo: "No puede haber causa legítima para oponerse a la a sagrada tarea de reconstruir la Nación. No hay especulación ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación. Por eso, quiero anunciar hoy, no sólo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de Mayo sea una realidad de Argentina, sino que además, el Poder Ejecutivo creará el Consejo de Mayo".