Santiago Ascacibar y Leonardo Morales, al borde las piñas antes del clásico entre Estudiantes y Gimnasia

El mediocampista del Pincha y el defensor del Lobo se sacaron chispas en la conferencia de prensa, como consecuencia de una vieja historia, aparentemente.

Los futbolistas Santiago Ascacibar y Leonardo Morales estuvieron al borde de agarrarse a las piñas en la conferencia de prensa previa al clásico entre Estudiantes y Gimnasia, por la octava fecha de la Liga Profesional 2024.

El evento se llevó a cabo en el Hotel Land Plaza de La Plata, pero comenzó algunos minutos tarde a raíz de la demora de Ascacibar, quien se presentó ante los periodistas y luego Morales le negó el saludo en un tono serio.

El mediocampista del Pincha se quedó atónito, ya que no sabía si el defensor del Lobo le estaba hablando en serio o si se trataba de una broma. Lo cierto es que como esa tensa situación ocurrió a la vista de todos, las autoridades decidieron arrancar lo más rápido posible con la conferencia que duró un poco más de 11 minutos y que no contó con un saludo final protocolar.

El motivo estaba más que claro: Ascacibar lo negó con la cabeza y colocó las manos detrás de su espalda, mientras que Morales tomó distancia, con los brazos pegados al cuerpo, como para ni siquiera tocarse. Hasta ahí todo controlado, o por lo menos hasta cuando se retiraron por la misma puerta, empezaron a hablar por lo bajo e ingresaron solos en el ascensor.

Por suerte, el personal de prensa de cada equipo llegó justo a tiempo para evitar que la puerta se cerrara y que la situación no escalara a mayores. Costo -y mucho- porque no hubo forma de bajarlos, incluso tuvo que intervenir un empleado de seguridad del hotel para que los protagonistas no fueran solos a la cochera.

Allí permanecieron cuatro minutos, aproximadamente, e intercambiaron unas buenas palabras. Primero se fue Morales y atrás, Ascacibar. Aparentemente, la pica entre ellos viene de arrastre del polémico y empate en cero en el clásico que se disputó este año en El Bosque, por la séptima fecha de la Copa Liga Profesional 2024.

Aquella noche, a Gimnasia le anularon un gol de Ivo Mammini por un offside finísimo y Morales tomó del cuello a Ascacibar. En las imágenes se puede ver cómo el ex-Stuttgart recibe la cinta de capitán, luego de la salida de José Sosa, dirige su mirada a Morales y le grita algo a la distancia, provocando un gran tumulto, con la policía de por medio, tras el pitaco final.