Sin Bullrich ni Larreta, Mauricio Macri relanza el PRO con la mira puesta en las elecciones de 2025

Pese a que invitaron a todos, los sectores disidentes no asistirán al evento partidario que lidera el expresidente. Habrá paneles con gobernadores, legisladores e intendentes.

El PRO tendrá este jueves su acto de relanzamiento, que será a la vez el primero con Mauricio Macri como presidente del partido. Meses atrás se oficializó su liderazgo pero se hizo de manera virtual, lejos de las pompas de otras épocas. En el medio, estalló una interna entre el exmandatario y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que está atada a la relación con el gobierno de Javier Milei.

En ese clima de rispideces internas, el partido amarillo tendrá su reunión, que será también un mensaje hacia afuera: el PRO mantiene su identidad y se prepara para el 2025 electoral. Mientras Bullrich sostiene que hay que converger hacia un espacio común -una alianza- con La Libertad Avanza, Macri quiere mantener un margen de maniobra.

“Podemos ir solos el año que viene”, confió a TN un dirigente de peso en el PRO bonaerense y con línea directa con el expresidente. La cuenta que hacen es que aún con una mala elección, terminarían con la misma cantidad de legisladores, pero todos propios. Al ir a un acuerdo político, hay que resignar lugares en las listas.

Hasta acá, el PRO se mantuvo unido pese a las diferencias, en especial en el Congreso de la Nación, donde han votado todo juntos. Incluso el apoyo a las medidas que impulsó Milei. Pero tras la aprobación de la Ley Bases, eso puede cambiar. La orden de Macri fue priorizar la agenda propia y comenzar a despegarse del Gobierno.

Claro que la unidad aparente no es tal, ya que las diferencias son -por ahora- irreconciliables. Bullrich no irá al acto de este jueves pero tampoco lo hará el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos fueron invitados, pero confirmaron a TN que por discrepancias con la conducción de Macri no serán de la partida.

El diálogo entre los principales referentes del PRO está cortado, tanto de los disidentes con el actual conductor del partido como entre ellos. Si bien Bullrich y Larreta ratificaron que no se irán del partido, en el esquema actual no tienen lugar.

De hecho, el exjefe de Gobierno porteño quedó afuera de todos los cargos jerárquicos, por decisión propia. La situación de la funcionaria de Milei no es muy diferente: le negaron el cargo prometido al frente de la Asamblea Nacional y solo tiene un vicepresidente en el Consejo Directivo, el diputado nacional Damián Arabia, quien asegura no es invitado a las reuniones de la mesa chica.

En este escenario, el PRO llevará adelante su relanzamiento, desde las 16 horas en Arena Studio, en el barrio de La Boca. Habrá paneles con gobernadores, legisladores e intendentes. Comenzará cerca de las 17 en el Arena Studio, en el barrio de La Boca. Esperan entre 800 y 1000 invitados. El cierre estará a cargo de Macri y se espera que sea entre las 18.30 y las 19.30.