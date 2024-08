El divertido mensaje de El Polaco para su hija Sol por su cumpleaños: “Te amo y al que me diga suegro, lo tengo en la mira”

El artista publicó un tierno posteo para su primogénita con palabras repletas de amor en donde dejó entrever sus sentimientos hacia los futuros novios de la adolescente.

Aunque Ezequiel El Polaco Cwirkaluk tiene tres hijas de tres mujeres diferentes, el artista mantiene una relación muy cercana con cada una de ellas. El músico se encargó de formar una familia ensamblada que resguarda y fortalece en la vida diaria y a quienes considera como “su tesoro más preciado”. Tanto es así que suelen irse de vacaciones todos juntos, con el cantante y su mujer Barby Silenzi, con quien tiene a su hija menor, Abril. La del medio, Alma, es fruto de su relación con Valeria Aquino.

En esta oportunidad, la mayor de todas ellas, Sol, a quien tuvo con Karina La Princesita, cumple 17 años, y El Polaco le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales. Sus palabras conmovieron a sus seguidores hasta que al final de la misiva despertaron la risa de sus fans.

“Hija hermosa ... buena ... inteligente ... amorosa ... mi primogénita ... crack ... educada...”, comenzó escribiendo Ezequiel con un carrete de fotos de su hija junto a él en diferentes momentos de su vida. Acto seguido, agregó: “17 años de vida, mi amor… el mismo tiempo que empezó mi vida como padre. Sos un orgullo de hija. Gracias a Dios por traerte a mi mundo”.

A continuación, le demostró cuánto la quiere. “Te amo hija, papi”, firmó casi al final. Pero lejos de terminar con su conmovedora carta, agregó una frase que llamó la atención de sus seguidores. Mientras arrobaba a la cuenta de Sol, dejó una posdata, a modo de una correspondencia tradicional. “Pd: Pendejos, sí, a los que me dicen suegro, no les voy a contestar a uno por uno, pero los tengo en la mira”, dijo desafiante y con humor, fiel a su estilo.

Cabe destacar que la adolescente es una influencer que cuenta con más de un millón de seguidores en sus redes sociales. Hace un tiempo, la joven publicó una historia junto al músico en donde se los pudo ver a ambos con el mismo tatuaje en el abdomen. “Do what makes your heart sing” (“Haz lo que hace que tu corazón cante”), se escribieron en una frase que perdurará en el tiempo.

Además de una buena relación con su papá, Sol también destaca en su cuenta de Instagram cómo es la relación con su madre. En una oportunidad, la jovencita quiso cambiar su look y cortarse la ceja, pero esto no fue bien visto por Karina, quien se negó a que se haga el procedimiento. En ese momento, la hija mayor de ambos artistas compartió esos instantes junto a la cantante, y se pudo ver cuando Karina le decía rotundamente que no. Entonces, la adolescente la desafió con un juego en sus redes sociales. “¿Cuántos likes tengo que tener para que me dejes hacérmelo?”, le preguntó, y la intérprete le dio una respuesta que la sorprendió: “10 millones”, aunque después redujo la cifra inicial a “5 millones”.

Hace dos años, cuando Sol cumplió 15 años, el festejo fue preparado en conjunto entre El Polaco y Karina. Ese día inolvidable, la joven sorprendió con una declaración: “Me quiero ir del país”, dijo en esa oportunidad. “Me quiero ir a cualquier lugar, menos acá”, agregó tajante ante la consulta del cronista de LAM, (América), quien con motivo de su celebración se acercó a hacerle una entrevista. De inmediato, Sol dio más detalles: “Quiero estudiar y trabajar afuera, hacer mi vida afuera. No es por ser conocida acá, yo también quiero dedicarme a la música, así que no es eso”.