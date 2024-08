Venezuela: democracia o dictadura

Brasil, Colombia y México están intentado establecer un diálogo con la oposición y Maduro. En anteriores conflictos se llevaron a cabo distintos formatos negociadores y ninguno tuvo éxito. ¿Podrá ser distinto esta vez?

Por Juan Pablo Lohlé

Para Clarín

¿Llegará el día en que tanto Cuba como Venezuela y Nicaragua se pueda proclamar la libertad de sus dictaduras? Una anécdota personal: a fines de la década del ‘60, estando en Caracas en un encuentro social-cristiano donde había dirigentes del Copei, uno de ellos tenía una pronunciación diferente, le pregunté de qué nacionalidad era y me respondió “soy cubano”. Era José Barbeito.

Mi interés y curiosidad, con 19 años de edad, era saber qué lo había llevado a Caracas . Me respondió que se había formado en La Habana con los jesuitas . Que fue revolucionario con los hermanos Castro. Al poco tiempo de la revolución, salió de Cuba en un bote con mucho riesgo, sin la familia. Me explicó que con la muerte de Camilo Cienfuegos se había convencido que Cuba se iba a convertir en una dictadura marxista comunista y ese no era el objetivo inicial de la revolución. Esa actitud corría riesgo de vida .

Así llegó a Venezuela. Pasaron más de sesenta años de la revolución cubana y hoy aparecen carteles en Cuba exhortando al pueblo cubano a salir a la calle como lo hacen los venezolanos en busca de la libertad . Al mismo tiempo, el Partido Comunista de Venezuela dice que Maduro aplica una política de terror en los sectores populares. Mientras en la Iglesia Católica, los cardenales Baltazar Porras y Diego Padrón afirman que el pueblo votó abrumadoramente contra el régimen y será difícil ocultar el fraude aunque sea con actas fraguadas.

El ala militar dura chavista liderada por Diosdado Cabello está sosteniendo que todo aquel que cuestione el acto electoral será considerado terrorista. Para encubrir el fraude electoral se abrió la instancia judicial dando intervención al Supremo Tribunal Judicial. Una forma de simular las ilegalidades manifiestas e intentando llevar a los opositores a la Justicia.

Las bandas armadas para-oficiales circulan por las calles sembrando el terror. Desafiando a Maduro, Corina Machado convocó a una multitud saliendo de la clandestinidad . Los asesinatos a mansalva filmados en tiempo real constituyen el método instruido por asesores cubanos como forma de amedrentar a la población.

La pérdida de apoyo a la dictadura en las barriadas populares es lo que está marcando la diferencia en esta ocasión. También los ocho millones de venezolanos que estando afuera son un lazo familiar político emocional entre los que resisten en el exterior y los que permanecen en el país.

En lo político- diplomático Brasil, Colombia y México están intentado tener un diálogo con la oposición y Maduro . En anteriores conflictos se llevaron a cabo distintos formatos negociadores y ninguno tuvo éxito. Establecer una mediación supone un acuerdo de aceptación de ambas partes y ello no se produjo aún. Nadie aceptó la derrota electoral.

Maduro, con la Justicia adicta, busca esa vía para legalizar su actitud. El descrédito institucional e internacional no le juega a favor. Tiene el apoyo de Rusia, China, Irán , Cuba , Nicaragua. Los Estados Unidos reconoce al candidato González Urrutia como ganador de la elección y apoya a los países dialoguistas . En nuestra región detonó la crisis en la izquierda tradicional con el progresismo y las derechas.

En Chile y en Uruguay se dan ejemplos interesantes. En Argentina. el kirchnerismo desde México pidió a Maduro que se muestren las actas y que no se olviden del legado de Chávez. En cambio, el Gobierno y el Presidente consideraron como “ignorantes “y “estúpidos” a los presidentes dialoguistas y finalmente reconocieron la victoria de González Urrutia. ¿Será que nuestra sabiduría en política internacional es superior a la de los demás países ? Los hechos no lo demuestran. Estamos afuera de toda negociación y toma de decisión.