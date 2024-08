Homero Pettinato defendió a su hermana luego de los videos con Alberto Fernández

La panelista quedó en el foco de la polémica por las grabaciones suyas con el expresidente.

Homero Pettinato, hermano de Tamara Pettinato, habló este viernes luego de conocerse los videos en que la panelista aparece en la Casa Rosada junto a Alberto Fernández, que en ese momento era presidente y estaba en pareja a Fabiola Yañez.

En un espaldarazo a su familiar, el humorista y conductor de streaming indicó en X: “Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo”.

Ayer, cuando el video de Tamara todavía no había tomado estado público, el músico, columnista de Olga y humorista habló con el programa LAM sobre la denuncia de Yañéz contra Fernández. “Siento profundo asco y rechazo por cualquier persona que golpeé a una mujer, que maltrate a su pareja. Es una de las cosas con las que no se puede transar en absoluto, con las que decís ´hasta acá llegó mi paciencia’, o mi buena onda, o mi silencio. Como lo quieras llamar. La verdad es que el caso nos une a todos en un solo lugar”, le dijo al movilero del programa que conduce Ángel de Brito.

Luego, no desvió la respuesta cuando le recordaron que había manifestado de forma pública su apoyo a la gestión de Fernández. “En realidad yo no lo voté”, aclaró primero. “Sí simpaticé porque, lo sabe la gente, simpatizo un poco más con una familia de políticas que representan más esos partidos que los libertarios. Simplemente, es una cosa de convicciones”, agregó. “No soy un fanático político, no soy una persona que se vuelva loco por ninguno de los representantes, ni nada por el estilo, pero la agité un poquito porque Twitter es Twitter”, completó la idea.

Por último, Pettinato apuntó contra los seguidores libertarios, los funcionarios y las personas que hoy condenan a Fernández, pero que criticaron las políticas de género y los espacios de contención de las mujeres. “Creo que hay personas, figuras públicas que están siendo incoherentes. Si vos festejaste que cierren el Ministerio de la Mujer, o que cierren la línea 144 o que cierren la Comisaría de la Mujer, si lo celebraste realmente, ahora no me vengas a decir que te dan asco los golpeadores. Realmente no querías hacer nada, no querías sostener políticas que fueran en contra de estos actos de violencia”, sentenció.