¿Por qué disminuye el colágeno en el cuerpo a medida que envejecemos?

Los suplementos buscan combatir la disminución de esta proteína esencial, que empieza a reducirse en el organismo con el paso de los años, impactando la salud de piel, huesos y articulaciones.

El colágeno, una de las proteínas fundamentales en el cuerpo humano, juega un papel crucial en la estructura y función del organismo. Como afirma la Escuela de Salud Pública de Harvard, esta proteína clave proporciona fuerza y resistencia a diversos tejidos del cuerpo.

Este es un componente esencial del tejido conectivo, lo que le permite conferir robustez y elasticidad a los huesos, piel, músculos, tendones y cartílagos. Su presencia asegura que estos tejidos sean lo suficientemente fuertes y flexibles para soportar estiramientos y esfuerzos. Sin este soporte, el cuerpo experimentaría una merma en su capacidad para mantener su integridad estructural frente a las fuerzas diarias

¿Qué hace el colágeno en el cuerpo?

El colágeno tipo I, que es el más abundante en el organismo, está compuesto por fibras compactas que dan estructura a la piel, los huesos, los tendones, el cartílago fibroso, el tejido conectivo y los dientes, mientras que el colágeno tipo II, con fibras menos densas, es esencial para el cartílago elástico en las articulaciones, proporcionando amortiguación.

El colágeno es una proteína fundamental en diversas partes del cuerpo humano, incluyendo la piel, el cabello, los músculos, los tendones y los ligamentos. Aporta tensión a la piel, por eso su presencia se asocia con un aspecto juvenil y terso del rostro. El organismo produce esta proteína de forma natural, pero esta producción disminuye con la edad.

Un estudio de la revista Nutrients, que analizó 26 ensayos controlados aleatorios, concluyó que la suplementación con colágeno hidrolizado (HC) puede aumentar la hidratación y elasticidad de la piel, especialmente cuando el consumo se mantiene durante un periodo prolongado en lugar de corto. Este hallazgo destaca la importancia de mantener la suplementación constante para apreciar sus beneficios en la piel.

Además, de acuerdo con una revisión realizada por Dolores García Gordillo de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla en España, el colágeno hidrolizado se presenta como un valioso complemento en el tratamiento de patologías osteoarticulares. Este suplemento ayuda a aliviar el dolor y mejorar la movilidad en dichos pacientes y reduce la necesidad de medicamentos analgésicos. Adicionalmente, la investigación sugiere que el colágeno desempeña un papel preventivo en personas sanas y puede ser efectivo en las primeras etapas de enfermedades óseas, mejorando los síntomas y contribuyendo al fortalecimiento de los huesos y el aumento de la masa muscular.

Otra investigación publicada en el Journal of Bone Metabolism evidencia que la ingesta prolongada de péptidos de colágeno bioactivos puede ser efectiva para mitigar la disminución de la densidad mineral ósea (DMO). El incremento de la DMO, producto de esta suplementación, podría favorecer la fortaleza de los huesos, lo que es crucial para la salud ósea a largo plazo.

¿Por qué disminuye el colágeno en el cuerpo en la adultez?

La pérdida de colágeno con el envejecimiento es un proceso natural influido por factores biológicos y ambientales. Según explicó la especialista en nutrición, Matilde Bustamante, desde la edad adulta la actividad de los fibroblastos, células responsables de producir colágeno, disminuye. Al mismo tiempo, la cantidad y actividad de las enzimas que degradan esta proteína, como las metaloproteinasas, incrementan con la edad.

El colágeno, una proteína esencial para la estructura de la piel, tendones, ligamentos y otros tejidos conectivos, comienza a disminuir por múltiples motivos conforme envejecemos. Harvard Health Publishing añade que el envejecimiento cronológico afecta la capacidad del cuerpo para reparar y regenerar el tejido conectivo; esto se combina con factores externos como la exposición a los rayos UV, el tabaquismo, la contaminación ambiental y una dieta deficiente en nutrientes esenciales, lo cual acelera el deterioro del colágeno.

“La disminución del colágeno en el organismo puede evidenciarse con signos como mayor flacidez y arrugas en la piel, hundimiento facial, debilidad muscular, rigidez en tendones y ligamentos, dolor articular y pérdida de movilidad, entre otros,” indicó Bustamante. Otros factores importantes que contribuyen a la degradación del colágeno incluyen el estrés oxidativo y la inflamación crónica.

La exposición a los rayos UV del sol es uno de los factores ambientales que mayormente contribuye a la degradación del colágeno, debido a que los rayos ultravioleta pueden causar daño celular y molecular en el tejido cutáneo. Asimismo, el tabaquismo es un hábito que introduce numerosas toxinas al organismo, las cuales interfieren con la producción de colágeno y favoren su descomposición. La contaminación ambiental añade más elementos perjudiciales que pueden dañar el tejido conectivo.

Por otro lado, una dieta pobre en nutrientes esenciales puede limitar los recursos necesarios para la producción de colágeno. Nutrientes como la vitamina C, el zinc y el cobre, necesarios para la síntesis de colágeno, podrían no estar presentes en cantidades adecuadas en dichas dietas, comprometiendo así la regeneración y reparación del colágeno en el organismo, explicó Mayo Clinic.

Bustamante también menciona que hay otros factores internos, como el estrés oxidativo y la inflamación crónica, que juegan un papel crucial en el proceso de degradación del colágeno. Estos factores generan radicales libres y otros compuestos que dañan las fibras de colágeno y dificultan su renovación.

Cuál es la vitamina que ayuda a producir colágeno

La vitamina C desempeña un papel crucial en el cuidado de la piel gracias a sus múltiples beneficios: actuar como un poderoso antioxidante, combatir las arrugas y unificar el tono cutáneo. Lucas Ponti, dermatólogo y especialista en medicina funcional, destacó que esta vitamina, aplicada de noche, es un aclarante natural y estimulador de la síntesis de colágeno. Durante el día, contribuye a la lucha contra los radicales libres provocados por la radiación ultravioleta y la contaminación ambiental.

La vitamina C tiene importantes funciones en el organismo humano. El doctor Ponti señala que el ser humano es uno de los pocos animales que no puede producir esta vitamina por sí solo, lo que hace esencial su obtención a través de la dieta o productos cosméticos. La dieta equilibrada es la principal fuente de vitamina C, pero para beneficios específicos en la piel, la aplicación tópica a través de productos cosméticos es igualmente vital.

Un mito común sobre la vitamina C se refiere a la incompatibilidad de su uso junto con el retinol. Este punto es aclarado por Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Nieto señala que siempre que se empleen formas estables de ambas sustancias, no debería haber problemas. Aunque en el pasado no era recomendable combinar estos ingredientes debido a la potencial sobre-exfoliación del tejido, actualmente se consideran uno de los mejores combos para renovar la piel, mejorar la pigmentación y reducir los poros.

El doctor Ponti subraya que la vitamina C es fundamental en todas las rutinas de cuidado facial, especialmente para pieles más expuestas al sol o a la contaminación urbana. Según explica el uso continuado de vitamina C unifica el tono y devuelve vitalidad y luminosidad a la piel.

¿Qué alimentos tienen colágeno?

El colágeno se ha convertido en una palabra clave en el mundo de la nutrición y salud. Esta proteína esencial es conocida por su rol fundamental en la estructura y funcionamiento del cuerpo humano. Según la escuela de salud pública de Harvard, cuando el colágeno se digiere en el estómago, se descompone en aminoácidos, los cuales luego se distribuyen a las áreas del cuerpo donde más se necesitan proteínas. La importancia de incluir alimentos que favorezcan la producción de colágeno en una dieta saludable es incuestionable.

Harvard menciona que el colágeno es abundante en los cortes de carne duros y ricos en tejido conectivo, como el asado, la pechuga y el filete. No obstante, la institución subraya que el consumo excesivo de carnes rojas no es aconsejable para una dieta saludable y sostenible a largo plazo debido a los impactos ambientales y de salud.

Además de la carne, el colágeno también se encuentra en las espinas y la piel del pescado, tanto de agua dulce como salada. Otro alimento destacado es el caldo de huesos, que se ha popularizado como un superalimento moderno rico en colágeno. Este caldo se prepara cociendo lentamente huesos animales con agua y vinagre durante un período de 4 a 24 horas, permitiendo así la extracción máxima de colágeno y minerales.

Una opción práctica y accesible para muchos es la gelatina, que también puede ser una fuente saludable de proteínas y colágeno. Para obtener los mayores beneficios, Harvard recomienda optar por versiones de gelatina sin azúcares añadidos ni aditivos artificiales.

Entre las opciones de gelatina para optimizar el consumo de colágeno, se puede encontrar :

Gelatina sin azúcares añadidos : No contiene azúcares refinados y puede estar endulzada con edulcorantes naturales bajos en calorías. Esta opción evita el exceso de consumo de azúcar y es adecuada para personas que siguen dietas de control de peso o tienen restricciones de azúcar, manteniendo las propiedades beneficiosas del colágeno sin añadir calorías innecesarias.

: No contiene azúcares refinados y puede estar endulzada con edulcorantes naturales bajos en calorías. Esta opción evita el exceso de consumo de azúcar y es adecuada para personas que siguen dietas de control de peso o tienen restricciones de azúcar, manteniendo las propiedades beneficiosas del colágeno sin añadir calorías innecesarias. Gelatina sin sabor : Disponible en forma de polvo, no contiene sabores, colores ni aditivos artificiales. Es alta en proteínas y favorece la salud de las articulaciones y la piel. También es versátil para el uso culinario y se puede mezclar con frutas frescas y jugos naturales para preparar gelatinas caseras saludables.

: Disponible en forma de polvo, no contiene sabores, colores ni aditivos artificiales. Es alta en proteínas y favorece la salud de las articulaciones y la piel. También es versátil para el uso culinario y se puede mezclar con frutas frescas y jugos naturales para preparar gelatinas caseras saludables. Gelatina de hueso: Elaborada mediante la cocción de huesos de animales, es rica en colágeno y otros nutrientes esenciales. Proporciona una fuente concentrada de colágeno, mejorando la salud de la piel, el cabello, las uñas y las articulaciones. Además, incluye minerales beneficiosos como el calcio y el magnesio, liberados durante el proceso de cocción de los huesos.

Así, mientras en la era digital se tiende a simplificar la información sobre salud, es crucial comprender las fuentes adecuadas de colágeno y los métodos óptimos de consumo para maximizar sus beneficios.