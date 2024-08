Se conoció el escandaloso motivo por el que Gabriela Sabatini no asistió al casamiento de Oriana y Dybala

Después de tantas versiones, ahora salió a la luz qué fue lo que habría pasado realmente, y la polémica salpica directo a la cantante.

Gabriela Sabatini fue noticia esta semana por su regreso a las canchas en compañía de Juan Martín Del Potro, con quien jugará un partido de exhibición de dobles mixto en el US Open. Sin embargo, todavía su nombre sigue en boca de todos por haber faltado al casamiento de su sobrina, Oriana Sabatini, con Paulo Dybala, que celebraron rodeados de amigos y familiares. Después de tantas versiones, ahora salió a la luz qué fue lo que habría pasado realmente, y la polémica salpica directo a la cantante.

Al aire de su programa de streaming, Ángel De Brito expuso que a la tenista no le habría llegado nunca la invitación al evento. “Muchos dijeron ‘qué chota que no vino’, que no la saludó en las redes. Me llegó de muy muy muy buena fuente, la mejor les diría, me contaron que nunca fue formalmente invitada. El único comentario que recibió fue de Claudia Villafañe (la wedding planner), que le dijo que en tal fecha se casaba Oriana. Nunca le llegó la tarjetita. No la llamaron ni su sobrina, ni Cathy ni Ova”, disparó sin filtros.

Acto seguido, ventiló qué habrían opinado al respecto desde el entorno de Gabriela, que siempre evitó los escándalos para no manchar sus hazañas deportivas. “Del lado de Gaby dicen ‘se hacen tanto las víctimas pero ni siquiera levantaron el teléfono para decirle’”, sentenció. Por ahora, desde el lado de la joven actriz no hubo ningún tipo de descargo.