Flor Vigna llega a Luzu TV y Nico Occhiato reveló los motivos de la inesperada incorporación

Este viernes por la mañana, Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña anunciaron en su programa Nadie Dice Nada (Luzu TV) que se tomarán dos semanas de vacaciones. La pareja se irá de viaje hacia Cancún, México y por este motivo es que anunciaron quiénes los reemplazarán en la conducción del ciclo de streaming, del que también forman parte Momi Giardina, Nacho Elizalde y Santi Talledo.

“Joaquín El Pollo Álvarez va a estar bancando la parada durante las dos semanas. Después va a haber más gente rotando”, anunció Occhiato en primera instancia. Luego pasó a desarrollar quiénes estarán también como invitados, tanto en calidad de conductores como de entrevistados. Fue entonces cuando sorprendió a sus oyentes. “En la segunda semana, sin nosotros, el lunes arranca con Momi, Santi y El Pollo: Flor Vigna”, dijo y de inmediato sonó fuerte Picaflor, canción que vio la luz en enero pasado, días después de que Nico confirmó su noviazgo con Flor Jazmín.

La participación de la expareja de Occhiato, ocurrirá el lunes 9 de septiembre. A la vez, la presencia de la bailarina e incipiente cantante le dará otro condimento al programa dado el enfrentamiento que tuvo con Momi Giardina hace algunas semanas.

En el programa, además, se anunciaron quiénes serán los otros conductores invitados y los protagonistas de los momentos musicales. El lunes 2, estará conduciendo Paula Chaves junto al Pollo Álvarez y la apertura musical estará a cargo del grupo de cuarteto pop La K’onga.

El martes 3 habrá show en vivo y una entrevista con Conociendo Rusia. El jueves 5 tendrán la presencia de Rodrigo Guirao Díaz. Y el viernes 6 cerrarán la semana con un especial de “Villanas de telenovelas”, con actrices invitadas que aún no anunciaron.

En tanto, el martes 10, Fabián Medina Flores analizará los looks de los Martín Fierro de la Televisión, los cuales se celebrarán el lunes 9. El jueves 12 la conductora invitada será Yanina Latorre. Y el viernes 13 cerrarán con un “Especial de galanes” que tendrá la participación de Osvaldo Laport y Arnaldo André, entre otros.

Los miércoles 4 y 11 septiembre Pollo no estará presente en el ciclo, por lo cual la conducción quedará a cargo de la dupla Fresco y Batata, conformada por Momi Giardina y Santi Talledo, quienes prometieron diversas sorpresas.

La pelea entre Vigna y Giardina, quienes se verán las caras en el estudio de Luzu TV ocurrió porque Momi se estaba burlando de una de las canciones que escribió la bailarina. El hecho se dio mientras Occhiato, Jazmín Peña, Talledo y Elizalde entrevistaban a Julieta Poggio, y analizaban contenido de redes sociales en su habitual transmisión.

Durante la revisión, Talledo mostró al aire las historias de Instagram de Momi y, de manera accidental, se vio una historia configurada para que la vean solo sus mejores amigos, donde criticaba con dureza las habilidades vocales de Vigna al compartir un ensayo de esta última: “Me hace concha como canta”, decía. La crítica, aunque visible solo por unos segundos, fue suficiente para captar la atención de sus compañeros y de los espectadores, lo que generó reacciones inmediatas. Ante el percance en vivo, Occhiato -expareja de Vigna- y Talledo expresaron su sorpresa. Al verse la imagen se escuchó en los micrófonos un “¡Uy, no!”, que dejó en silencio a todos por un segundo.

“Me dolió que se burle de esa forma y de esta canción en particular”, le respondió Vigna en diálogo con Intrusos (América). “Justo es el tema donde cuento todo lo que me costó llevar adelante este proyecto y cómo salir de la depresión”, agregó. Además, aclaró que le había sorprendido la burla, porque ella en más de una oportunidad la halagó por su carrera y por todo lo que estaba progresando con la música. “Siempre me dijo cosas re lindas”, confesó.