Yeyo de Gregorio arremetió contra Lali Espósito tras el show en homenaje a Cris Morena: "Me desilusionó"

El actor manifestó su descontento por no haber sido incluido en el espectáculo en homenaje a la productora.

Desde que Yeyo De Gregorio se enteró que no iba a ser parte del show especial que organizó el canal de streaming Olga en honor a Cris Morena, manifestó toda su molestia y angustia. En esa misma línea, tras el final del show en el Gran Rex, expresó su descontento en distintas entrevistas. Como si fuera poco, en los últimos días también apuntó contra sus excompañeros de elenco, en especial a Lali Espósito, de quien en el pasado había dicho que la sentía como una prima por su gran amistad.

Todo comenzó cuando desde Manta Corta, su ciclo de streaming, le pidieron que defina en una palabra lo que sentía por la cantante, con quien comenzó en Rincón de Luz. “Desilusión”, comentó. Allí explicó que su enojo fue porque a pesar de que él no estuvo, tampoco lo recordó ninguno de sus compañeros, ni la artista:“Con ella (Lali) nacimos juntos, compartimos escenario por 10 años, entonces que no diga ‘che, para todo bien que vos tengas un problema, pero mi compañero de toda la vida y de mi arranque es Stefano, le mando un beso’”, expuso y aseguró que la cantante de “Disciplina” era la indicada para hacerlo.

Si bien repitió en varias ocasiones que sintió tristeza por no haber sido invitado al evento, en el descargo que hizo en el programa de streaming dejó en claro sus sentimientos hacia Lali: “Yo no estoy triste porque no me llamó alguien. Estoy triste por las personas que siento que compartimos la vida. Una cosa es compartir en un estudio, pero después compartimos Navidad, Año Nuevo, vacaciones, asados… Todo bien si todos respetan una idea, pero vos no respetes esa idea porque soy tu familia”.

A modo de cierre apuntó directamente contra la mujer que lanzó su carrera: “Raro… qué bajada de línea fuerte como para que se ignore completamente y haya unos silencios como diciendo ‘no se puede nombrar’. Yo lo sentí así, por ahí estoy equivocado, qué sé yo”. Sus dichos contra la artista no fueron bien recibidos en las redes sociales por los fans de la cantante, que no dudaron en salir en su defensa.

Luego de dar estas declaraciones, Yeyo habló con el cronista de Intrusos, donde profundizó el tema y teorizó acerca de la razón por la que no fue convocado para celebrar las novelas de las que fue parte. Cuando le preguntaron qué sentía dijo: “Si hablo voy a quedar como un resentido y no es resentimiento, estoy triste porque dije ‘ese es mi lugar’, fueron 10 años de laburo, fueron 600 funciones del Gran Rex, giras por todo el mundo. Yo me formé, fue mi vida, le debo todo a Cris”. Cabe destacar que De Gregorio fue parte de: Rincón de Luz, Floricienta, Chiquititas y Casi Ángeles.