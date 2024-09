Guillermo Francos sobre jubilaciones: "No es razonable reclamarle al Gobierno más esfuerzos"

El jefe de Gabinete se refirió al veto al incremento para jubilados, a las declaraciones del senador Abdala y al cruce de Milei con Cristina Kirchner.

En la previa de una intensa semana en el Congreso de la Nación, que incluye la convocatoria a una sesión en Diputadospara revertir el veto presidencial contra el nuevo sistema para jubilados, Guillermo Francos se posicionó en los distintos temas que movilizan la actual coyuntura. "Durante la gestión del presidente Milei se incrementó un 6% en términos reales los ingresos de los jubilados. No es razonable reclamarle al Gobierno más esfuerzos de lo que viene haciendo", señaló el jefe de Gabinete, quien además valoró positivamente su informe de gestión la pasada semana, hasta que "hubo un incidente cuestionando el operativo de seguridad y la sesión se desarmó. Como siempre, en esos momentos aprovechan los partidos de izquierda, utilizando en este caso el tema de los jubilados". Además, Francos se refirió a las declaraciones del portavoz presidencial, quien negó que se revise el decreto del Gobierno que limita los pedidos de acceso a la información: "Adorni fue malinterpretado; yo soy el jefe de Gabinete y he dicho que podemos escuchar, ver y analizar cualquier observación porque estamos convencidos del decreto". "No ha habido un Gobierno que cumpla más a rajatabla los pedidos de acceso a la información", aseguró. Consultado en radio Mitre por las declaraciones del senador Bartolomé Abdala, quien admitió tener asesores trabajando para su campaña gubernamental en San Luis, indicó que "tendrá que rectificar esta posición; ha sido un error sin dudas". "Tener una cantidad de asesores tan grande en San Luis no se corresponde con las necesidades de un senador y, como él lo expresó, tiene más que ver con su campaña política. Eso no se puede hacer con fondos públicos", sentenció. Finalmente, y aunque admitió no haber leído las ocho páginas escritas por la expresidenta en sus referencias sobre la actualidad económica, opinó que "me parece muy bien que el Presidente le conteste, porque ha dicho cosas sin hacerse cargo de nada como si fuera la campeona de la economía".