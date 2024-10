Un influencer murió frente a su mejor amigo al intentar tomarse una selfie y caer del puente más alto de España

El joven, conocido por sus arriesgadas aventuras en grandes alturas, perdió la vida tras caer más de 50 metros. Su novia compartió una emotiva carta de despedida que conmovió a miles en las redes sociales.

Un joven influencer murió frente a su mejor amigo tras caer desde el puente más alto de España. En redes sociales era conocido por sus locas aventuras y su devoción por las alturas, pero falleció de una trágica manera.

La repentina partida del británico Lewis Stevenson, de 26 años, conmocionó a todos en las redes, aunque especialmente a su novia, Savannah Parker, quien aún no logra asimilar que su pareja “no volverá”. A través de un posteo que se viralizó en las últimas horas, le dedicó una sentida carta de amor que refleja su dolor.

“Son las 5 a. m. y no he comido ni dormido. Algo me dice que esto es una pesadilla. Me siento terriblemente mal por el hecho de que no vas a volver. Por favor, volvé. Respondé el teléfono”, escribió completamente desconsolada, después de haber vivido días de profundo dolor desde que se enteró de la tragedia, que ocurrió el domingo pasado.

“Cada vez que él se iba yo le decía que tuviera cuidado. Por mucho que me preocupe, no miraba las cosas porque ya me preocupaba bastante y simplemente lo deje hacer lo suyo y, por lo general, volvía. Este fin de semana no lo hizo”, reveló Parker y remarcó: “Una cosa es escuchar que se ha ido, pero lo trágico es lo que ocurrió”.

La joven había hablado por última vez con su novio apenas ocho horas antes del accidente en el puente de Castilla La Mancha. El último mensaje que ella le envió Stevenson decía: “Buenas noches, te amo”.

Ella cree que su joven novio pudo haberse desmayado en el puente, y eso provocó su caída: “No se cayó simplemente. Perdió el conocimiento porque no se sentía bien”, enfatizó y explicó que el amigo de Lewis, con quien estaba en el puente, le había enviado su declaración policial. “Le dijo a su amigo que no se sentía bien y le preguntó: ‘¿Bajamos de nuevo?’, Lewis dijo: ‘Dame un minuto’, y fue entonces cuando perdió el conocimiento y se resbaló”, reveló.

Un influencer apasionado por las alturas

El joven influencer había estado escalando por diversión durante más de cinco años y había ganado popularidad en redes sociales justamente por sus ambiciosos intentos por escalar algunos de los monumentos más altos de Europa y Estados Unidos.

En sus perfiles compartía fotos de sus aventuras. Estuvo en la cima de un rascacielos de Nueva York, apreció la ciudad de Londres desde lo alto de una viga de metal y llegó a asomarse por encima de un bosque en Croacia.

La tragedia que terminó con su vida

Lewis encaró la que sería su última aventura junto a un amigo de 24 años el domingo por la mañana. Las autoridades en España dijeron que el accidente ocurrió alrededor de las 7.15 y, según los informes, el influencer estaba intentando sacar una foto para sus redes sociales en el momento en que perdió el equilibrio y cayó al vacío.