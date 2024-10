Según tu signo zodiacal, cómo es la relación con tu mamá

Si te preguntás cómo es la relación con tu mamá según tu signo lunar, buscá dónde se ubica tu Luna en la carta natal. La astróloga Laura Graffigna dio sus explicaciones.

El 20 de octubre, tercer domingo del mes, se celebra el Día de la Madre y, para la astrología, la Luna y sus profundos significados ocupan el centro de la escena. En la carta natal de una persona, la Luna es la que nos brinda valiosa información sobre nuestro vínculo con ella.

Así como tenemos un signo solar y un ascendente, el signo lunar es el que simboliza la relación con nuestra madre o adulto cuidador primario, el mundo emocional, la nutrición, el nido, el lugar en el que nos sentimos seguros y donde vemos que se suplen nuestras necesidades básicas.

“Cuando conocés tu signo lunar podés comprender mucho de la relación con tu mamá: cómo la percibiste, como la introyectaste”, explicó a Clarín la astróloga Laura Graffigna. Es que, este poderoso arquetipo de la carta natal, se manifestará de acuerdo a las energías del signo en el que se ubique.

“Si sos madre podés calcular la Luna de tu hijo o hija. Usá sus datos de nacimiento para comprender cómo te vive, cómo percibe tu cuidado y afecto. Obviamente su Luna no te define como madre, sino que cuenta qué es lo que tu hijo/a percibe de vos como mamá”, aclaró la astróloga.

Graffigna describió algunos de los atributos más representativos de la Luna según su signo. Por eso, si te preguntás cómo es la relación con tu mamá según tu signo lunar, buscá dónde se ubica tu Luna en la carta natal. A continuación, sus explicaciones.

Qué dice de la relación con tu mamá si sos Luna en Aries

La energía de Aries se destaca por su valentía, empuje y rápida capacidad de reacción. Por eso, es probable que percibas a tu mamá como una figura muy activa, emprendedora e impaciente, que fue resolviendo sobre la marcha. Quizá no percibas que te llenó de mimos, pero seguramente te demostró amor animándote a creer en vos mismo/a.

Si tenés Luna en Aries es probable que, a diferencia de otros, sientas confianza en dar el primer paso cuando muchos no se animan. Ante la angustia puede que te irrites o que ante la postergación de planes te desesperes. En general, hacés ruido para que nadie te invada o te desoriente mientras perseguís tu deseo.

Qué dice de la relación con tu mamá si sos Luna en Tauro

Tauro es un signo perseverante, pausado y muy sensorial. Esto dará como resultado que percibas a tu mamá como una figura que ama los mimos, la buena comida y el confort. Este signo hace las cosas a su tiempo, te invitará a conocer el mundo a través de tus sentidos, a cuidar de tu cuerpo y a nutrirlo adecuadamente. Además, su capacidad para administrar recursos, ahorrar y sostener un rumbo siempre te ofreció mucha seguridad.

Por otro lado, si tenés Luna en Tauro, puede que te cueste soltar y adaptarte a los cambios, ante situaciones estresantes te aferrás a lo conocido y podés volverte posesivo o posesiva. En tus vínculos, necesitás sentir que tenés un piso firme, fijo y sólido con el otro.

Qué dice de la relación con tu mamá si sos Luna en Géminis

Géminis es el “gran comunicador” del zodíaco. Con un espíritu mercurial, su energía es inquieta, curiosa y ágil. Por eso, quizá percibís a tu madre como una persona elocuente, siempre dispuesta a entablar largas conversaciones para mostrarte así todo su afecto. Puede que la recuerdes como una mamá “multitasking”, haciendo varias cosas a la vez sin perder el rastro de cada una.

Si tu Luna natal está en Géminis, buscás seguridad ante la palabra de otros: hablar, expresarte y sentir que aprendés con alguien te da confianza. Te sentís muy a gusto en ambientes cambiantes. Te aburrís si sentís que otros no te escuchan.

Qué dice de la relación con tu mamá si sos Luna en Cáncer

Cáncer está regido por la Luna, de modo que en este signo —su domicilio— la luminaria despliega muchas de sus cualidades. Es probable que percibas a tu mamá como una persona emotiva, sobreprotectora, sentimental y dulce. Su habilidad es su sensibilidad, sabe exactamente cómo te sentís, va a buscar contenerte y asegurarse de que te sientas amada/o.

Si tenés Luna en Cáncer es probable que te cueste dejar el nido, que tu clan y tus antepasados te provoquen fuertes emociones. Ante la angustia, encontrarás seguridad encerrándote en tu caparazón, como el cangrejo.

Qué dice de la relación con tu mamá si sos Luna en Leo

Leo es el único signo regido por el Sol, lo que condiciona su energía creativa, espontánea y autorreferencial. Es probable que percibas a tu mamá como una persona que siempre atrajo las miradas y demostró públicamente que se sentía orgullosa de sus hijas/os, como una leona.

Si tenés Luna en Leo es probable que necesites constantemente que los demás te vean y te reconozcan; sentís que tu madre te demostró su afecto ayudándote a destacarte en todo, siempre te consideró muy especial. Ante situaciones incómodas tenés una tendencia a actuar con arrogancia y superioridad, pero es una máscara porque no te sentís tomado en cuenta y buscás la validación externa.

Qué dice de la relación con tu mamá si sos Luna en Virgo

La energía de Virgo se destaca por su gran capacidad de ordenar y prestar servicio a los demás. Con la Luna en este signo de tierra seguramente percibas a tu mamá como alguien muy detallista que necesita sentirse útil y productiva. Demuestra afecto cuidando especialmente los hábitos alimenticios y el cuerpo de todos los miembros de la familia. En contraste, la recordás como una figura exigente, prolija y realista.

El desafío si tenés Luna en Virgo será amigarte con el error, equilibrar la autocrítica y superar las fallas inevitables de la vida. Sentís mucha seguridad en un mundo controlado hasta el último detalle y la imprevisibilidad puede desconcertarte demasiado.

Qué dice de la relación con tu mamá si sos Luna en Libra

Libra, la balanza zodiacal, es un signo seductor, diplomático y siempre a favor del equilibrio. Por eso, quizá percibís a tu madre como una figura conciliadora, para quien la armonía en casa será un valor primordial. Fanática de la belleza, justa y educada, te demuestra afecto escuchando tu opinión con serenidad. Ante discusiones apasionadas, muchas veces no expresará una postura a favor o en contra, pero eso no significa que no prestó atención a tus argumentos.

Si tenés Luna está en Libra uno de tus grandes desafíos será aprender a tomar decisiones sin angustiarte. Buscás el equilibrio y querés que todos se beneficien, pero a veces eso no es posible. No cedas a otros tu poder ni tu responsabilidad de elegir.

Qué dice de la relación con tu mamá si sos Luna en Escorpio

Escorpio es el gran “sanador” del zodíaco. Regido por Plutón, su energía es intensa, intuitiva y regeneradora. Si tenés Luna en este signo, percibís que tu mamá tiene una especie de “visión de rayos x” e intuye tu estado emocional sin que digas una palabra. Su figura te demuestra una enorme capacidad para sostener situaciones de alto impacto emocional sin inmutarse y te acompañará en procesos demandantes y sanadores.

Si tenés Luna en Escorpio, te sentís familiarizado con el dolor, no te atemoriza, pues has sentido cómo tu madre responde ante él sin miedo. Detrás de una mirada reservada, ella siempre ofrece su hombro a sus afectos. Tu desafío será distinguir cuánto aguantás ayudar a otros a sanar.

Qué dice de la relación con tu mamá si sos Luna en Sagitario

Sagitario es un signo expansivo, aventurero y entusiasta. Con esa energía, regida por Júpiter, vos podés hacer un retrato de lo que percibís de tu madre: inquieta, optimista y, a veces, algo dogmática. Nadie te motivará más para que encuentres el profundo significado de tu vida. Si a otras les parece poco práctico, ella será gustosamente tu maestra y se tomará en serio que construyas tus propias creencias y tu visión de vida.

Si tenés Luna en Sagitario, te cautivan las grandes preguntas de la existencia humana y sentís seguridad en espacios que compartan tu inquietud. Tu desafío será aprender a encarar conflictos, sueles negar las verdades incómodas o subestimar la gravedad de un asunto para no discutir.

Qué dice de la relación con tu mamá si sos Luna en Capricornio

Capricornio, “los jefes” del zodiaco, se caracterizan por una energía realista, responsable, pragmática y ambiciosa. Si tenés Luna en este signo es probable que veas a tu mamá como alguien que aplaude y cultiva especialmente la cultura del esfuerzo. Les cuesta pedir ayuda cuando asumen grandes responsabilidades, pero no renunciarán a ellas. Quizá la sientes distante o fría; pero mediante sus acciones y todo lo que construyó para vos está demostrándote su amor.

La Luna en Capricornio te ofrece seguridad en un entorno en el que las reglas estén bien definidas. En los vínculos más importantes, quizá no seas tan expresiva/o, pero no huirás del compromiso que tomaste. Necesitás ver materializado aquello por lo que trabajás y tendrás que amigarte con tu propia vulnerabilidad sin aislarte.

Qué dice de la relación con tu mamá si sos Luna en Acuario

Acuario es vanguardista, original y creativo. Con la Luna en este signo es probable que percibas a tu madre como alguien innovador y libre, incluso algo ausente. Acuario necesita hacer las cosas a su manera y, frente a ciertos mandatos de madre abnegada, podrías pensar que no siempre está disponible emocionalmente. Su mayor muestra de afecto será enseñarte a manejar y disfrutar de tu propia libertad, cultivar una red con otros con la idea de que podés “cambiar el mundo”.

Si tenés Luna en Acuario, te sentís segura/o frente a los cambios constantes y las ideas revolucionarias. Sin embargo, tendrás que trabajar tu tendencia al desapego con vínculos, parejas y trabajos.

Qué dice de la relación con tu mamá si sos Luna en Piscis

Piscis cierra el círculo zodiacal y su energía suele ser compasiva y resonante con todos los seres. Por eso, si tenés la Luna en este signo es probable que percibas a tu madre como alguien sensible, intuitiva, empática y con un toque místico. En tu relación con ella, sentís que no hay un sacrificio que no haría con tal de protegerte y asegurarte que su conexión es indestructible.

En todo caso, tu desafío en la adultez será aprender a ser más pragmática/o y realista, te refugias en tu propia imaginación o idealizas vínculos significativos. Tu mamá te enseñó la riqueza de tu mundo interior, está en vos cuidarlo para que sea tu fuente de inspiración. Usá este recurso cuando necesites cargar tu energía y descansar, pero nunca como una vía para escapar de la realidad. Animate a llevar la magia a tu vida diaria.