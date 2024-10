La satisfacción de Colapinto tras su enorme actuación en Austin: “Hicimos un gran trabajo”

El piloto argentino expresó sus sensaciones tras finalizar décimo cumpliendo con una gran perfomance.

Franco Colapinto se mostró satisfecho tras finalizar el Gran Premio de Estados Unidos y destacó la decisión estratégica que tomó junto a su equipo para usar neumáticos duros desde el inicio.

"Valió la pena. El equipo no quería salir con gomas duras y yo dije 'dale, amigo', es un circuito más largo, vamos a ver qué pasa. No querían, pero los convencí", declaró en diálogo con ESPN. El joven piloto bromeó sobre su futuro: "El año que viene, si no tengo butaca, me hago ingeniero".

Colapinto elogió el desempeño del equipo y los ajustes realizados, destacando el ritmo sostenido a lo largo de la carrera. "Estoy contento, hicimos un gran trabajo. Se sintió el cambio que hicimos, nos merecíamos unos puntos, hice el intento pero el ritmo fue muy bueno. Más que positivo el día de hoy", manifestó. Sin embargo, no ocultó su frustración por perder la vuelta rápida casi al final, cuando el francés Esteban Ocon se la arrebató tras entrar a boxes. "Una pena. ¿Para qué entra a boxes? Que cuiden el planeta, gastan gomas", añadió, con un toque irónico.