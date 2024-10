Google ahora notificará si una imagen fue generada por Inteligencia Artificial

La sección "Información de IA" estará disponible en la vista de detalles de las imágenes en Google Fotos, tanto en la web como en la aplicación.

Google anunció que a partir de la próxima semana, las fotos que sean editadas con el uso de la Inteligencia Artificial (IA) mediante la aplicación Google Photos tendrán un aviso junto con ellas. De esta manera, la empresa pretende hacer lo más transparente posible la utilización de esta herramienta, donde a veces es difícil distinguir la veracidad del contenido. "Las fotos editadas con herramientas como Magic Editor, Magic Eraser y Zoom Enhance ya incluyen metadatos basados en estándares técnicos del Consejo Internacional de Prensa y Telecomunicaciones (IPTC) para indicar que han sido editadas con IA generativa", escribió John Fisher, director de ingeniería de Google Photos, en una publicación de blog . "Ahora vamos un paso más allá, haciendo que esta información sea visible junto con información como el nombre del archivo, la ubicación y el estado de la copia de seguridad en la aplicación Fotos". La sección "Información de IA" se podrá encontrar en la vista de detalles de imágenes de Google Fotos tanto en la web como en la aplicación. Pero también alertaron que estas etiquetas no se limitarán estrictamente a la IA generativa. Google dice que también especificará cuándo una "foto" contiene elementos de varias imágenes diferentes, como cuando las personas usan las funciones Best Take y Add Me del Pixel. Sin embargo, estos metadatos pueden ser fácilmente eludidos por aquellos que intenten hacerlo intencionalmente. "Este trabajo no ha terminado y continuaremos recopilando comentarios y evaluando soluciones adicionales para agregar más transparencia en torno a las ediciones de IA", escribió Fisher. En resumen, vale destacar que los metadatos en las imágenes existían previamente, y gracias a esta nueva medida optada por Google, estarán más a la vista de los usuarios.