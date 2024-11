Milla Jovovich vuelve al cine de acción con "Protector"

Jovovich interpretará a Nikki, una exheroína de guerra que tiene la intención de dejar atrás su pasado violento para criar a su hija.

La protagonista de 'Resident Evil', Milla Jovovich, volverá al género más recurrente en su carrera con 'Protector', thriller de acción que será dirigido por Adrian Grunberg, encargado de películas como 'Vacaciones en el infierno' (2012) y 'Rambo: Last Blood' (2019). La película contará con un guion de Bong-Seeb Mun.

Según informa The Hollywood Reporter, Jovovich interpretará a Nikki, una exheroína de guerra que tiene la intención de dejar atrás su pasado violento para criar a su hija, Chloe. Cuando se despierta en una fábrica abandonada y se entera de que Chloe ha sido secuestrada, Nikki tiene que navegar por el submundo criminal de la ciudad, perseguida tanto por la policía como por el ejército, para recuperar a su hija.

La película, que comenzará su producción este invierno en Nuevo México, es descrita como un thriller de acción al estilo 'Taken' y será presentada a posibles compradores por Highland Film en el American Film Market. La actriz aparecerá próximamente en 'World Breaker', junto a Luke Evans y en 'In the Lost Lands', película que será dirigida por su esposo Paul W.S. Anderson.

