A Scaloni le preguntaron si dirigiría a Boca y sorprendió a todos con la respuesta

El entrenador del seleccionado argentino se refirió a un posible futuro en el fútbol argentino y reveló de qué club son hinchas sus hijos.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, volvió a referirse a temas personales y profesionales en una reciente entrevista con Alejandro Fantino.

Durante el mano a mano en Neura Media, el entrenador habló sobre la posibilidad de dirigir en el fútbol local en algún momento y dejó abierta la puerta a todos los clubes, incluyendo Boca Juniors, pese a no definirse específicamente por el Xeneize.

"A mí me quieren meter en esa… Dejá… El día que quiera dirigir y no esté en la Selección estoy abierto para cualquier club", señaló Scaloni, respondiendo a la insistencia de Fantino, reconocido hincha de Boca, quien le sugirió en varias ocasiones la idea de que en el futuro tome las riendas del club de La Ribera. Sin embargo, el técnico campeón del mundo aclaró que no descarta a ninguna institución: "Si en algún momento me toca dirigir en Argentina, ¿por qué no? No habría problema". A su vez, reveló que sus hijos son fanáticos de River, el archirrival de Boca, lo cual despertó la simpatía entre los hinchas millonarios.

Scaloni también recordó sus comienzos, mencionando que en su juventud simpatizaba por Boca y Newell's, este último por haber sido el club que lo formó como jugador. En una entrevista anterior con TyC Sports, el técnico de Pujato destacó que uno de sus ídolos era Blas Armando Giunta, exjugador xeneize, y recordó que incluso tuvo la oportunidad de jugar en el club. “El fanatismo se pierde. Cuando estás acá, te vas dando cuenta de la magnitud de las cosas”, confesó, destacando que actualmente no se siente identificado con ninguna camiseta en particular.

La Selección Argentina, dirigida por Scaloni, volverá a ser local en la Bombonera en la próxima fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde enfrentará a Perú. Curiosamente, en ese mismo escenario la Albiceleste cayó el año pasado ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, un recuerdo que el plantel buscará superar en su camino hacia el Mundial.