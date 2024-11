El DNI no binario que impulsó la gestión anterior sería anulado por decreto

El Gobierno argumenta que son pocas personas las que optaron por esa denominación. Entre las razones esgrimidas se citaban los datos del último Censo nacional realizado en mayo de 2022.

El Gobierno analiza eliminar por decreto el DNI no binario que la anterior gestión de Alberto Fernández sancionó por la misma vía el 21 de julio de 2021 con el que incorporó la posibilidad de optar por la nomenclatura “X” para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino/femenino.

El principal argumento gubernamental, de acuerdo a lo que trascendió en Casa Rosada, es el escaso número de personas que decidió sumarse a esta iniciativa en sus documentos desde su implementación. Fueron 1.693 quienes optaron por este cambio y consideran que esta nomenclatura no representa utilidad alguna.

Desde Balcarce 50 no inhabilitarán los cambios de género, aunque quienes deseen hacerlo tendrán que definirse por uno u otro sexo.

La norma aún vigente posibilita que en los documentos nacionales y pasaportes se pueda usar en el campo referido al “sexo” como referencia “F” -Femenino-, “M” – Masculino- o “X”, para quienes no se sientan identificadas con ninguno de los géneros del binomio.

Desde que Javier Milei asumió hubo otras medidas que apuntaron a una “batalla cultural” sobre las diversidades sexuales como la prohibición del lenguaje inclusivo que se produjo a fines de febrero y también el desfinanciamiento de algunos programas de salud reproductiva. Además, se resolvió el cierre definitivo del Ministerio de las Mujeres. “Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica”, argumentó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a través de un comunicado a mitad de este año.

Incluso para la reciente Marcha del Orgullo Gay, efectuada el 2 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, el Ejecutivo nacional decidió no aportar financiamiento. Sí lo hicieron la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, entre otros.

“El Decreto 476/2021 amplió los derechos reconocidos por la Ley 26.743 de Identidad de Género, interpretando sus alcances más allá del binarismo y convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en reconocer y ampliar estos derechos”, se había publicado cuando Alberto Fernández implementó este cambio.

El propio Gobierno reconoció en el texto en ese momento que eran muy pocos los países en el mundo que habían admitido la posibilidad de no consignar el sexo masculino o femenino en un documento de identidad: la República Democrática Federal de Nepal, la República Islámica de Pakistán, Bangladesh, India y Canadá.

Entre las razones esgrimidas se citaban los datos del último Censo nacional realizado en mayo de 2022. “El Censo 2022 arrojó que en Argentina vivimos 46.044.703 personas, de las cuales un 0,02 % -aproximadamente 9000 personas- respondió “ninguna de las anteriores” en la pregunta referida al sexo asignado al nacer (mujer/femenino y varón/masculino)”, consignaron.

En ese decreto se había establecido que el DNI no binario “el Documento Nacional de Identidad que cuente con la letra “X” en la zona reservada al “sexo” tendrá validez como Documento de Viaje a los efectos establecidos en el Acuerdo sobre documentos de viaje de los Estados partes del Mercosur y Estados asociados, suscrito en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 20 de diciembre de 2015″.

La presentación de este tipo de documentos fue en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y no estuvo exenta de polémicas. En el acto, el presidente Alberto Fernández estuvo junto al entonces ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y el director del RENAPER, Santiago Rodríguez. El ex Presidente vivió un momento incómodo cuando Valentine Machado, quien recibió su DNI no binario de manos de Gómez Alcorta, le reclamó por la nomenclatura con la que debió identificarse en su nuevo documento y mostró su remera con el mensaje: “No somos una X”.

“No somos una X. Mi sentimiento interno no es una X. Lo quiero dejar bien claro”, gritó alguien más desde el sector de invitados al evento, sosteniendo un cartel con el mismo mensaje que portaba la remera de Machado.

A raíz del reclamo, el ex Presidente le contestó: “Estoy seguro de que hay otras formas, pero están incluidas dentro de esa X, que es una convención internacional que nos permite abrir derechos dentro de los límites de las convenciones internacionales”.