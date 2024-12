La ex de Ricardo Centurión habló sin filtro en Gran Hermano sobre su relación con el delantero: "Viví un infierno con él"

Durante la cena con sus compañeros, Jenifer Lauría fue la primera participante del reality en revelar detalles de su intimidad.

Jenifer Lauría, la exnovia del futbolista Ricardo Centurión, se despachó contra el futbolista durante las primeras horas de su estadía como participante de la casa de Gran Hermano 2025.

La joven que tiene una hija junto al delantero fue durísima con Centurión, lo acusó de ser infiel y dijo que “se cansó” de que le metan los cuernos: “Me hizo sufrir un montón”.

“Me separé porque me cansé de que me metan los cuernos. Me hizo sufrir un montón. Yo estaba superenamorada de él, pero enamorada de verdad. No es que estaba con él por la fama y eso, porque si no hubiese sido famosa hace muchos años atrás y siempre mantuve mi perfil bajo, nunca me interesó”, lanzó.

Entonces, contó que vivieron juntos, que primero no era novios y que después empezaron a frecuentarse más hasta que terminaron en un noviazgo. “Quedé embarazada, vivimos juntos. Y bueno, después ahí arrancaron los problemas”, comentó.

Cuando la preguntaron si antes de eso era normal la relación, respondió que sí, que “era todo color de rosa” hasta un punto de no retorno. “Al tercer mes de embarazo mi vida empezó (a ser) un infierno. O sea, viví un infierno de verdad”, aseguró y las cámaras de la transmisión 24 horas dejaron de transmitir.

Quién es Jenifer, la ex de Centurión que entró a “Gran Hermano”

El ingreso de Jenifer Lauría al reality generó revuelo en las redes sociales. A partir de conocerse su entrada a la casa, trascendieron los fuertes mensajes de personas allegadas al futbolista, que se mostraron indignados con la mujer de 31 años.

La concursante es la mamá de Emma, la nena que nació en 2021, fruto de su relación con el exfutbolista de Racing. “¿Esto es real? Muda. Si no lo nombraba a mi tío, no entraba”, se lee en una de las historias de Instagram que se conocieron en las últimas horas.

También trascendió una publicación de una de las cuentas dedicadas a Melody Pasini, la expareja de Centurión que murió en 2020 a los 25 años. “Ya que te gustó exponerte, ojalá salga a la luz tanta mier... que hiciste, que de copada no tenés nada”, escribieron en ese perfil.

Además, desde ese mismo usuario compartieron una de las historias que subió la hermana de Centurión, donde cuestiona a Jenifer por sus actitudes. “Ya saben a quién tienen que votar para que se vaya”, se lee en otro de los posteos.

Además de haber sido pareja de Centurión, Lauría se presentó como trabajadora administrativa del Sindicato de Camioneros, donde lleva una década desempeñándose con la familia Moyano.