La excusa que dio un policía: estaba prófugo por golpear y detener a un joven con síndrome de Down

Rubén Ponce debió presentarse el lunes al juicio, junto a otros dos colegas, por atacar a Emanuel Agudo. No se presentó y fue detenido días después. Su abogada renunció.

Hoy 10:47

Un policía que estaba prófugo por golpear y detener a un joven con síndrome de Down fue capturado este sábado por la tarde en la localidad chaqueña de Villa Ángela. Al ser detenido, dio una insólita justificación.

Rubén Maximiliano Ponce estaba prófugo desde el lunes pasado, cuando debía comenzar el juicio por el caso de Emanuel Agudo, el joven con Síndrome de Down que fue golpeado y detenido por tres policías el pasado 8 de abril.

Ponce debía presentarse este lunes a la primera audiencia del juicio, pero se ausentó y presentó un certificado médico. Luego de ser analizado, la Justicia calificó al certificado como “dudoso” y emitió la orden de detención.

El policía estuvo prófugo hasta que este sábado fue capturado en Villa Ángela. Según fuentes policiales, Ponce no se resistió y dio una insólita justificación: dijo que no se presentó porque estaba de licencia.

El acusado quedó detenido en una comisaría de Chaco y en las últimas horas su abogada renunció a la defensa. Este lunes 9 de diciembre se reanudará la audiencia que estaba prevista para este lunes.

En el juicio también están acusados los policías Julio Ricardo Rivero y Lorena Nélida Rojas, quienes ya fueron imputados y procesados por el delito de “privación ilegítima de la libertad, cometido por un funcionario público, lesiones leves agravadas por el abuso de la función”.

Además de la declaración de la víctima, en el juicio también darán su testimonio la familia del joven y un vecino que vio la escena y se acercó al patrullero para decirles a los policías que se trataba de un chico con síndrome de Down.

El caso

El dramático episodio ocurrió el pasado 8 de abril cuando Agudo salía del gimnasio e iba caminando hasta su casa. Allí fue sorprendido por los tres efectivos de la Policía de Chaco, que lo golpearon y lo subieron al patrullero.

Los vecinos de la zona y hasta su propia familia fueron testigos de la insólita secuencia e intentaron evitar a situación, pero no tuvieron éxito. Un joven se acercó a los policías y les dijo que se trataba de un chico con síndrome de Down, pero no le hicieron caso.

Juana González, madre del joven detenido, recordó que una vecina que observó la agresión la llamó para avisarle. “En ese momento salgo de mi casa y veo que la Policía lo levanta de un brazo y lo mete adentro del patrullero”, detalló en diálogo con diario TAG.

“Yo le gritaba ‘Emanuel, ¿qué pasó?’ Mientras llamaba a mi esposo y a mi hija. Ahí ellos corrieron al lugar, y al preguntarle ‘¿Qué hiciste?’ Emanuel les dice: ‘No hice nada, papi’”, remarcó mientras los efectivos policiales no le daban respuesta sobre el motivo de detención.

El joven fue liberado luego de unas horas, pero mantiene secuelas por el violento episodio. Los padres le hicieron distintos estudios y los médicos debieron inmovilizarle el brazo debido al fuerte dolor que sentía. Además, tuvo que continuar con tratamiento de kinesiología.

También sufrió secuelas psicológicas por la situación. Su mamá dice que “quedó con un trauma” y que acudió a una psicóloga y a una psicopedagoga de la fiscalía porque “ve un patrullero y se siente nervioso”.

La mujer lamentó el modo en que lo afectó a su hijo, dado que viene “luchando hace 22 años para sacarlo adelante” y “esto le tiró para atrás psicológicamente”. A partir del juicio que iniciará esta semana, sostuvo que toda la familia se siente afectada por tener que revivir lo sucedido. “Queremos que se haga justicia y que estos policías no estén trabajando”, dijo.

“Yo estoy muy angustiada. Trato de no demostrarle a mi hijo, poniendo lo mejor de mí para que él pueda estar tranquilo”, remarcó la mujer.